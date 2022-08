L’OM en tremplin, Nuno Tavares vise le Qatar

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Pour sa première au Vélodrome contre l’AC Milan dimanche, Nuno Tavares a impressionné les supporters de l’OM.

Entré en jeu à la mi-temps à la place de Sead Kolasinac, Nuno Tavares a amené beaucoup de vitesse et d'explosivité au couloir gauche de l’Olympique de Marseille. Il faut dire que le Portugais prêté par Arsenal est une vraie mobylette et que pour ne rien gâcher, sa technique lui permet de réaliser quelques gestes sympathiques comme ce petit pont qui a fait le tour des réseaux sociaux. Probablement titulaire dimanche soir contre Reims pour la première journée de Ligue 1, Nuno Tavares sera très attendu. Et le joueur, qui appartient à Arsenal a la ferme intention de réaliser une superbe saison à Marseille. En conférence de presse ce mercredi, il a fait savoir que son objectif était de briller afin de participer à la Coupe du monde au Qatar avec le Portugal au mois de novembre. Une belle raison de se motiver et de performer à Marseille.

Nuno Tavares rêve du Mondial au Qatar

« C’est l’un de mes objectifs bien sûr d’être sélectionné en équipe nationale. J’en rêve chaque jour. La Coupe du Monde serait incroyable pour moi. C’est pourquoi je suis là. Je veux jouer le plus de matchs pour me battre pour ma place. Je sais bien qu’il va falloir que je me batte, ce n’est pas tout de venir d’Arsenal. Je souhaite saisir cette opportunité et faire du mieux possible » a lancé Nuno Tavares, qui s’inspire de William Saliba et de Mattéo Guendouzi, deux joueurs qui ont un parcours similaire au sien (Arsenal puis l’OM). « Oui évidemment, j’ai vu ce qu’ils ont fait à Marseille, surtout Saliba, qui est revenu à Arsenal. Mattéo a fait des matchs fantastiques aussi de ce que j’ai vu pour être honnête. Je vais essayer de faire pareil et j’espère encore mieux pour viser les objectifs du club » a expliqué le latéral olympien, qui aura donc à cœur de briller cette saison en espérant concurrencer un certain Nuno Mendes (PSG) pour la Coupe du monde au Qatar avec le Portugal.