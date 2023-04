L'OM élu club français le moins ridicule en Europe

Dans : OM.

Par Adrien Barbet

Cette année encore, les clubs français n'ont pas répondu présent sur la scène européenne. Si l'OGC Nice a été proche d'accrocher une demi-finale, Daniel Riolo estime que c'est bien l'OM qui a été le club français le moins ridicule en Europe.

Il va falloir attendre encore un peu pour que le football français jouisse d'une nouvelle coupe d'Europe. Depuis l'OM et la Ligue des Champions en 1993 et le PSG avec la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1996, aucune équipe française n'a réussi à remporter un titre européen. Malgré des épopées formidables ou des moyens colossaux investis, le football français reste en retard, notamment par rapport à l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne et l'Angleterre. Cette saison, certains clubs semblaient être armés pour décrocher un sacre. Malheureusement, Nantes, Rennes et Monaco ont été éliminés en barrage de l'Europa League et Nice a été défait par Bâle en quart de finale de la Conference League. De son côté, le PSG a été dominé par le Bayern Munich en huitième de finale de la C1 et ne parvient toujours pas à passer un cap. Malgré la dernière place des Marseillais dans leur groupe de Ligue des Champions, Daniel Riolo estime que l'OM est l'équipe qui a fait le plus honneur au football français cette saison.

Marseille, l'équipe la moins ridicule en Europe

« Il y a deux équipes qui sont attractives en Ligue 1, c'est Lens et Marseille. Qu'est-ce qu'on reproche à Igor Tudor ? La Coupe d'Europe ! Mais il y a des équipes françaises pour qui ça s'est bien passé ? Les autres ont ajouté un truc en plus : le ridicule ! L'OM en Coupe d'Europe n'a jamais été ridicule cette saison. Tottenham, si ça s'est joué à la tête de Kolasinac qui rate le cadre et à cette fin de match qui a été mal géré par le timing, je ne vois pas en quoi l'OM a fait pire que les autres clubs français. Toutes les autres équipes françaises ont été pires, humiliées, grotesques » a déclaré le consultant dans l'After Foot sur RMC Sport. Une opinion qui fait débat puisque l'OM a terminé encore une fois dernier de son groupe en C1, composé de Tottenham, Francfort et le Sporting club de Lisbonne. L'OM avait notamment quitté la compétition par la petite porte en encaissant un but à la dernière minute contre les Spurs lors de la dernière journée, privant les hommes d'Igor Tudor d'une troisième place. Un match vécu comme un drame pour les supporters phocéens qui attendent toujours de passer la phase de poules en Ligue des Champions depuis 2012. La saison prochaine, Paris sera probablement accompagné de Lens et Marseille en coupe d'Europe, pendant que Monaco, Lille, Rennes et Lyon se battent pour les dernières places. Le vainqueur de la finale de la Coupe de France entre Nantes et Toulouse sera également présent en Europa League. Avec cette fois l'ambition de ramener un trophée européen au football français.