L'OM dindon de la farce, l'inquiétude grandit

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM sera en déplacement ce dimanche sur la pelouse du FC Lorient. Un déplacement qui se fera sans Dimitri Payet, blessé jusqu'à la fin de saison.

L'OM peut tout perdre en cette fin de saison. Les hommes de Jorge Sampaoli ont subi une énorme désillusion dans la semaine en se faisant éliminer de la Conference League par Feyenoord. En Ligue 1, voilà maintenant la place de l'OM menacée concernant le podium. Après la victoire de l'AS Monaco ce vendredi soir à Lille, le club phocéen est désormais troisième. Le déplacement de l'OM à Lorient ce dimanche vaudra donc très cher, surtout qu'il se fera sans Dimitri Payet. Sorti sur blessure face à Feyenoord, l'international français être forfait jusqu'à la fin de saison. Un énorme coup dur au pire des moments pour l'OM et qui inquiète fortement les observateurs.

L'OM lambda sans Payet ?

Monaco qui passe provisoirement à la seconde place et met une grosse pression à l’OM et Rennes. Tout se passe comme prévu pour une J37 émouvante — Elton Mokolo (@EltoMok) May 6, 2022

Sur le plateau de Canal+, un débat avait lieu ce vendredi sur la fin de saison de l'OM. Pour Mickaël Madar, la perspective de voir l'OM hors du podium prend pas mal d'ampleur depuis la blessure de Payet. « Il est très disponible. Je pense que l'OM se serait qualifié si Payet était resté sur le terrain. C'est le seul joueur qui crée du danger. C'est le seul joueur qui arrive à faire une passe décisive. C'est le seul joueur qui arrive à marquer. Bien sûr que c'est inquiétant », a notamment indiqué le consultant, conscient de la dépendance de l'OM envers Payet. Même son de cloche du côté d'Alain Roche : « C'est le vrai leader de cette équipe et on en voit pas derrière. Ce n'est pas Harit, ce n'est pas Guendouzi, ce n'est pas Under ou Gerson. Oui c'est inquiétant. Quel système il va mettre en place ? Je sens une équipe extrêmement fatiguée. J'ai trouvé que leurs pieds brûlaient. Est-ce que la pression, ils ne vont pas la subir de nouveau à Lorient ? Sachant qu'ils ne sont plus deuxièmes. Monaco est devant et a un calendrier plus favorable ». Après son déplacement à Lorient, l'OM en enchaînera un autre à Rennes puis recevra Strasbourg au Stade Vélodrome. La pression est maximale sur la Canebière.