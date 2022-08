L'OM déchainé, Eric Bailly en approche de l'armada

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Malgré un important recrutement au cours de l'été, l'OM ne semble pas sevré pour autant. Les Marseillais veulent finir de consolider leur défense avec Eric Bailly. Tous les ingrédients sont réunis pour voir le défenseur de Manchester United arriver en prêt.

Avec la Ligue des champions à aborder prochainement, l'OM ne veut pas connaître le problème d'avoir un banc trop court. Tout l'été, Pablo Longoria se sera démené pour renforcer tous les postes de l'effectif d'Igor Tudor. Il a amené des titulaires en puissance comme de très bons remplaçants pour assurer sur tous les tableaux. Samuel Gigot et Isaak Touré sont déjà venus occuper les postes de l'axe central. Toutefois, en préparation, Marseille a montré de gros signes de fébrilité derrière. Si le talent de ces recrues est indéniable, leur expérience est bien plus limitée surtout dans la plus belle des compétitions européennes.

Bailly à l'OM, ce sera un prêt avec option d'achat

Ainsi, le président de l'OM n'était pas contre recruter un nouveau renfort de poids pour rassurer son entraîneur et ses supporters. Cela devrait être chose faite dans les prochains jours. En effet, Marseille vise Eric Bailly. Le défenseur ivoirien n'entre plus dans les plans à Manchester United, surtout après l'arrivée de Lisandro Martinez cet été. Agé de 28 ans, il a évolué à Villarreal avant de passer six saisons chez les Red Devils avec comme point d'orgue une victoire en Ligue Europa en 2017.

Olympique Marseille are closing on Eric Bailly loan deal with Manchester United. Understand it’s a loan with buy option included. 🚨🔵 #OM



Negotiations now ongoing with Bailly agents as he has to agree personal terms in case of future, permanent transfer. pic.twitter.com/YrbFFTK8wt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2022

L'OM a presque bouclé le dossier Bailly. Selon les informations du Manchester Evening News, les deux clubs ont bien avancé dans les discussions. Eric Bailly devrait arriver en prêt avec option d'achat. Le journal anglais précise que ce serait un prêt payant avec une clause liée au nombre de matches joués par l'Ivoirien. Souvent touché par les blessures, Eric Bailly n'avait disputé que quatre rencontres de Premier League la saison passée. Mais, au vu de son expérience et de sa solidité, l'OM est prêt à prendre le pari Bailly pour affronter cette saison.