L’OM climatisé pour Gerard Deulofeu !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dans la dernière ligne droite du mercato hivernal, l’OM a manifesté son intérêt pour Gerard Deulofeu, l’attaquant de l’Udinese.

Cédric Bakambu et Sead Kolasinac ne seront peut-être pas les deux seules recrues hivernales de l’Olympique de Marseille. Et pour cause, Pablo Longoria a encore des pistes sous le coude dans cette dernière ligne droite du mercato de janvier. Comme révélé mercredi par le journal L’Equipe, le président de l’OM est sur la piste de Junior Sambia, en fin de contrat à la fin de la saison avec Montpellier. Dans le secteur offensif, il pourrait aussi y avoir du mouvement. Bamba Dieng et Arkadiusz Milik sont courtisés et ne seront pas retenus en cas de grosse offre. Si l’un des deux attaquants venait à trouver un point de chute, Pablo Longoria pourrait alors activer la piste Gerard Deulofeu, ancien joueur du FC Barcelone et qui fait actuellement le bonheur de l’Udinese en Italie.

Deulofeu beaucoup trop cher pour l'OM ?

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en 20 matchs toutes compétitions confondues sous les couleurs de l’Udinese cette saison, Gerard Deulofeu est un titulaire indiscutable aux yeux de son entraîneur Gabriele Cioffi. Logiquement, les négociations seront donc compliquées pour l’Olympique de Marseille avec l’Udinese dans le dossier Gerard Deulofeu. A en croire les informations de la Gazzetta dello Sport, il y a même assez peu de chances que le transfert se concrétise lors de ce mercato d’hiver dans la mesure où l’Udinese réclamerait entre 20 et 25 millions d’euros pour le transfert de l’Espagnol de 27 ans. Pablo Longoria, qui adore le profil de l’ancien joueur du FC Barcelone, va sans doute devoir se faire une raison et renoncer à ce recrutement de luxe, même en cas de départ de Bamba Dieng, estimé à environ 15 millions d’euros et qui est la cible de plusieurs clubs de Premier League dont Newcastle. De son côté, le joueur ne serait pas insensible à l’offre de l’OM mais privilégierait un retour en Espagne en cas de départ de l’Udinese. Marseille part donc de très, très loin dans ce dossier Gerard Deulofeu…