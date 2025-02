L'OM champion de France, il en parle franchement

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Le PSG compte 13 points d'avance sur l'OM avant le déplacement de Marseille ce dimanche à Angers. Certains supporters marseillais pensent que leur club ne doit pas s'estimer vaincu cette saison face à Paris en Ligue 1.

Tandis que le PSG doit enchaîner Ligue 1, Coupe de France et Ligue des champions, l'équipe de Roberto De Zerbi n'a que le championnat à se mettre sous la dent. Nettement distancé par le club de la capitale, l'Olympique de Marseille a fixé sa priorité, c'est de dérocher un ticket pour la prochaine Ligue des champions. Et l'OM est bien parti pour cela, Monaco et Lille étant dans le dur depuis quelques matchs. Mais secrètement, certains supporters marseillais pensent que leur équipe peut revenir sur le Paris Saint-Germain et rafler la couronne nationale cette saison. Un rêve qui ne coûte rien, mais auquel Rolland Courbis ne croît pas du tout. S'exprimant dans La Provence, l'ancien entraîneur de l'OM fait remarquer que Paris est encore trop fort, surtout cette saison, en Ligue 1.

4 défaites pour le PSG d'ici à la fin de saison ?

Le consultant de RMC ne conteste pas le fait que l'Olympique de Marseille peut finir la saison en boulet de canon après un mercato d'hiver encore spectaculaire, mais il fait remarquer que pour reprendre des points au PSG il faudrait déjà que Paris en perde. « Si De Zerbi se débrouille bien, l’OM se finira deuxième sans problème. Rattraper le PSG ? Mathématiquement oui, c'est possible. Mais vous imaginez Paris perdre 4 fois en 13 sorties, alors qu’ils sont invaincus ? », constate Rolland Courbis.

Il est vrai que le Paris Saint-Germain est invaincu cette saison en Ligue 1 et que pour doubler le PSG, l'Olympique de Marseille devra gagner quatre matchs de plus que son éternel rival. On a vraiment du mal à y croire, mais s'il y a bien un club qui peut réussir ce challenge, c'est bien l'OM. A savoir si le PSG lui en laissera l'opportunité, notamment lors du match PSG-OM programmé le 16 mars prochain.