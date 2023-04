L’OM champion, Alexis Sanchez veut croquer le PSG

Dans : OM.

Par Corentin Facy

En gagnant contre Auxerre, l’OM a profité de la défaite du PSG contre Lorient pour revenir à cinq points de la première place.

Longtemps mené au score, l’Olympique de Marseille a sans doute eu peur de rater une belle occasion de revenir sur les talons du Paris Saint-Germain. Dans le dernier quart d’heure, Alexis Sanchez et Cengiz Ünder ont finalement renversé l’AJA et les hommes d’Igor Tudor ont fini par l’emporter (2-1). Une victoire précieuse pour Marseille, qui prend neuf points d’avance sur la quatrième place et qui revient à seulement cinq points du PSG. Une belle opération qui permet au club phocéen de rêver au titre de champion de France. Après la victoire marseillaise, au micro de Prime Video, Alexis Sanchez a fait savoir que désormais, il croyait aux chances de l’OM dans la course au titre.

⏱ 77’ | #OMAJA 2️⃣-1️⃣



𝗟'𝗢𝗠 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘 𝗗𝗘𝗩𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗔𝗡𝗡𝗧 !!!

L’INEVITABLE ALEXIS SANCHEZ : OUI MONSIEUR ! 🔥🇨🇱 pic.twitter.com/1LgtN0Hhcd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 30, 2023

« On est habitué à se faire prendre en contre-attaque. On doit grandir en tant qu’équipe pour répondre à ce genre de scénario qu’on a déjà beaucoup. Le choc contre Lens ? C’est une victoire très importante avant d’affronter un rival. Il va falloir être concentré pendant les 90 minutes. Les supporters nous ont beaucoup aidé. C’est beau d’évoluer dans un stade comme ça. Le PSG ? On est très près du champion, ça me fait plaisir d’être près du leader. Je crois qu’on peut être champion, c’est quelque chose qui me motive beaucoup personnellement » a fait savoir Alexis Sanchez, déterminé à l’idée de croquer le PSG dans le sprint final du championnat de France. Cinq points de retard, cinq matchs encore à jouer, tout semble en effet possible au vu de la dynamique des deux équipes.