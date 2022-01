L’OM cède à tous les caprices de Sampaoli

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Libre après la résiliation de son contrat au Beijing Guoan, Cédric Bakambu devrait signer à l’Olympique de Marseille cet hiver. Un recrutement réalisé à la demande de l’entraîneur Jorge Sampaoli, persuadé que son effectif a besoin de plusieurs renforts cet hiver.

Depuis la fermeture du précédent marché des transferts, Jorge Sampaoli n’a jamais caché son mécontentement. Le coach de l’Olympique de Marseille a toujours estimé que son effectif n’était pas suffisamment armé pour bien figurer dans toutes les compétitions auxquelles son équipe participe. L’Argentin a en effet martelé son message ces dernières semaines, en décrivant précisément le profil des recrues souhaitées, à savoir des joueurs habitués à pratiquer un football de possession.

Un discours étonnant lorsque l’on connaît la situation financière de l’Olympique de Marseille, dont la priorité concerne les ventes. En échec dans cet exercice l’été dernier, le président Pablo Longoria n’a presque plus le droit à l’erreur pendant ce mois de janvier. On pouvait donc imaginer que les souhaits de Jorge Sampaoli seraient poliment ignorés. Mais apparemment, le technicien pourrait bien obtenir gain de cause. La preuve avec l’arrivée imminente de l’attaquant Cédric Bakambu, libre après la résiliation de son contrat au Beijing Guoan, et sans activité depuis l’été dernier. Pour Simone Rovera, ce recrutement montre bien l’importance de Jorge Sampaoli à Marseille.

Le pouvoir de Sampaoli à l’OM

« Aujourd'hui, on voit que Sampaoli a quand même beaucoup de pouvoir à l'OM, a souligné le consultant de RMC. Quand il parle de quatre ou cinq recrues, j'ai cherché à comprendre si ses mots agaçaient les dirigeants de l'OM parce que c'est beaucoup demander au mois de janvier. Et ils disent : "Non, non, le coach a raison. Il faut aller dans sa direction." Donc s'il veut Bakambu, il a Bakambu et le fera jouer. Si le joueur est apte, si le fait qu'il ne joue pas depuis août dernier n'est pas un problème... On a déjà vu des joueurs revenir de Chine et être en forme rapidement de façon surprenante. » Il ne serait pas étonnant que l’international congolais ait besoin d’un temps adaptation à la méthode du coach marseillais.