L'OM c'est l'Algérie, Marseille se régale

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

L'OM a fait fort cet hiver sur le marché des transferts. Le club phocéen a notamment recruté deux internationaux algériens : Amine Gouiri et Ismaël Bennacer.

L'OM peut désormais jouir d'un effectif de très grande qualité. Le travail effectué sur le marché des transferts par Pablo Longoria, Medhi Benatia et Roberto De Zerbi porte ses fruits. Cet hiver, le club phocéen n'a pas manqué de frapper fort, avec les arrivées de joueurs de qualité comme Ismaël Bennacer et Amine Gouiri. Deux joueurs algériens qui suscitent beaucoup d'intérêt de la part de Marseille, ville cosmopolite où réside une forte communauté algérienne. Pour Medhi Benatia, si le passeport des joueurs à recruter n'est pas le premier critère, pouvoir représenter la ville phocéenne avec des Algériens reste important.

L'Algérie et l'OM, Benatia confirme tout

Lors de quelques mots rapportés par L'Equipe, le directeur sportif de l'OM a en effet déclaré sur le sujet : « On ne regarde pas la carte d'identité lors du recrutement, la considération est liée à la CAN, surtout. Aujourd'hui, tout club en Europe aimerait faire un Bensebaini, un Aït-Nouri… : 'Je vais me sentir à la maison, je vais être accueilli ainsi, et si les résultats sont bons, l'adoption va aller très vite'. Plein d’amis m’écrivent : 'On se régale déjà, mais si tu commences à nous ramener des Algériens, c’est magnifique !' ».

L'OM, solide dauphin du Paris Saint-Germain en Ligue 1, peut avancer avec confiance pour cette seconde partie de saison. Le Vélodrome est lui plus que ravi avec l'effectif marseillais et donc, ses deux nouveaux internationaux algériens. Ces deux derniers seront de nouveau scrutés avec attention ce samedi soir sur la pelouse d'Auxerre en Ligue 1. L'idée est d'enchainer et mettre la pression sur le club de la capitale malgré sa grosse avance en tête.