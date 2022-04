L'OM boucle enfin un transfert, c'est officel

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Arrivé à Strasbourg l'été dernier en provenance de l'Olympique de Marseille sous la forme d'un prêt avec option d'achat, Lucas Perrin fait l'unanimité en Alsace. Le Racing l'a définitivement acheté.

Strasbourg est l'une des surprises de la saison en Ligue 1. Les hommes de Julien Stéphan peuvent encore croire en une qualification européenne dans les prochaines semaines. Ce vendredi soir, les Alsaciens ont d'ailleurs accroché le PSG (3-3) au terme d'un match assez fou. Titulaire en défense centrale, Lucas Perrin aura donné de sa personne pour contenir les assauts franciliens, bien emmenés par un Kylian Mbappé redoutable. Outre sa prestation plutôt convaincante face aux champions de France, marquée par une passe décisive, Lucas Perrin s'est imposé comme un pion essentiel du dispositif de Julien Stéphan. Arrivé prêté par l'OM l'été dernier, le joueur de 23 ans va définitivement s'inscrire dans le projet du RC Strasbourg, comme révélé ce vendredi soir par Marc Keller.

Perrin officiellement strasbourgeois, l'annonce tombe

OFFICIEL !



L'option d'achat de Lucas Perrin (OM - 1,5M€) a été levée par le RC Strasbourg, annonce le président sur @PVSportFR.



Le défenseur central formé à Marseille a participé à 32 matchs cette saison avec le RCSA. pic.twitter.com/EdZY3f8DVa — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) April 29, 2022

Le RC Strasbourg est un club qui vit bien et qui est réputé pour sa bonne santé économique. Marc Keller, le président alsacien, n'est pas étranger à cette réussite. Il souhaite s'appuyer sur des joueurs fiables et qui ne font pas de vagues. Lucas Perrin en fait apparement partie. Au micro de Prime Video, Marc Keller a annoncé le transfert définitif du joueur au RC Strasbourg. « On a levé l’option cette semaine donc il va nous rejoindre l’année prochaine pour un contrat de trois ou quatre ans. On est très content de lui, il a énormément progressé cette année », a ainsi indiqué l'homme fort du club alsacien. Le transfert est estimé à 1,5 million d'euros. Tout de la bonne affaire pour Strasbourg. Les fans de l'OM, eux, pourront regretter le manque de confiance accordée aux joueurs formés au club, même si Lucas Perrin était très loin dans la hiérarchie sous les différents entraineurs marseillais ces dernières années.