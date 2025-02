L’OM au mercato estival, ça va frapper très fort

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sans l’argument de la coupe d’Europe, l’Olympique de Marseille parvient à réaliser de gros coups sur le marché des transferts. Bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, avec les recettes que cette compétition rapportera, le club phocéen saura se montrer encore plus persuasif.

Au-delà des erreurs rapidement corrigées, à savoir Elye Wahi, Lilian Brassier et Ismaël Koné, l’Olympique de Marseille a également réussi de jolis coups sur le marché des transferts. Le club dirigé par Pablo Longoria était parvenu à convaincre des joueurs comme Mason Greenwood, Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot l’été dernier. Puis quelques mois plus tard, c’est le milieu algérien Ismaël Bennacer qui a validé les arguments présentés par le directeur sportif Medhi Benatia.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 : « Je veux vraiment apporter et donner quelque chose à ce club, c'est important pour moi » 🎙️🇩🇿



Revivez les premiers mots d’Ismaël Bennacer en tant qu’Olympien 🔵⚪️



— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2025

C’est dire l’attractivité de l’Olympique de Marseille et de son projet également porté par l’entraîneur Roberto De Zerbi. Le tout sans coupe d’Europe à proposer à ses recrues. Bien parti pour disputer la Ligue des Champions la saison prochaine, l’actuel deuxième de Ligue 1 pourrait donc frapper fort cet été, prévient le journaliste Walid Acherchour. « La construction de l’OM puzzle après puzzle est bluffante, s’est emballé le chroniqueur de RMC. Le projet autour de Roberto De Zerbi avec des joueurs références comme Hojbjerg, Rabiot, Bennacer, Greenwood, c’est très fort. »

L'OM sera encore plus attractif

« Tu rajoutes Rulli, Balerdi, Luis Henrique à ça… Si tu vas chercher un gros défenseur central et un 9, ça peut devenir très sérieux. Quand tu vois les réactions des joueurs en conférence de presse et les échos qu’on a sur leur volonté de venir à l’OM, ça montre la crédibilité du projet et le discours qu’on leur envoie. Tout ça sans Ligue des Champions, tu te dis que cet été ils peuvent se positionner sur de vrais profils », a prédit Walid Acherchour, convaincu par le travail de la direction marseillaise.