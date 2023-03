L’OM au fond du trou, Malinovskyi confirme

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Relancé après sa victoire à Rennes (0-1) dimanche dernier, l’Olympique de Marseille reste marqué par son élimination en Coupe de France. La défaite inattendue contre Annecy (2-2, 6-7 tab) a énormément affecté les Marseillais.

L’Olympique de Marseille avait largement de quoi retrouver le sourire. Quatre jours après l’échec en Coupe de France, le club phocéen a réalisé un gros coup à Rennes puisque sa victoire a relégué ses premiers poursuivants à quatre longueurs en Ligue 1. Mais il en faudra plus pour se remettre de la désillusion contre Annecy. Ce vendredi, le milieu ukrainien Ruslan Malinovskyi a confirmé que la défaite contre le pensionnaire de Ligue 2 avait traumatisé le vestiaire.

Malinovskyi n'a pas digéré

« J'ai perdu deux finales de coupe, a rappelé le joueur passé par l’Atalanta Bergame et Genk. En Italie contre la Juventus et en Belgique contre le Standard, elles ont été moins dures que l'élimination face à Annecy. On a eu deux jours un peu compliqués mais il a fallu préparer Rennes. On a réussi à marquer et tenir jusqu'au bout. On s'est bien préparé pour Strasbourg mais il ne faut pas rigoler avec les supporters, leur manquer de respect. Quand on réussit à se relever cela démontre la force mentale du groupe. On verra dimanche. »

Les deux énormes déceptions de la saison de l’OM ont été suivies de victoires

Tottenham —> Lyon

Annecy —> Rennes

Mentalement c’est assez fort de ne pas sombrer je trouve alors que tout était réuni pour plonger ce groupe dans la crise — Karim Bennani (@KarimBennani_) March 5, 2023

Ses propos rappellent forcément ceux de son coéquipier Alexis Sanchez la semaine dernière. « Je crois que c'est la pire défaite de ma carrière, avait lâché l’attaquant chilien. Après avoir gagné un match comme le huitième de finale contre le PSG (2-1), perdre de cette manière est vraiment difficile. Dans le vestiaire, on sentait vraiment cette tristesse. Tout ce qu'on peut faire, c'est présenter nos excuses à nos supporters. (...) J'étais plus triste que nos propres supporters. La victoire est ancrée en moi, même à l'entraînement. Alors le sentiment actuel ne passera pas après un ou deux matchs, il faudra du temps. » Une qualification directe en C1 servira peut-être de remède en fin de saison.