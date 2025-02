L'OM attaqué au mercato, un gros départ annoncé

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Parmi les révélations de cette saison, Luis Henrique prend enfin son envol avec l'OM des années après son recrutement. Un envol qui pourrait l'emmener loin de Marseille dès cet été.

Ce samedi soir sur la pelouse d'Auxerre, l'OM a vécu une soirée bien cauchemardesque. Luis Henrique n'aura pas su sortir du lot pour faire briller sa formation. L'OM est passé à côté de son déplacement à Auxerre ce samedi soir en Ligue 1. Les hommes de Roberto De Zerbi sont même retombés dans certains travers dommageables. Pourtant, la dynamique phocéenne était belle. Luis Henrique, titulaire pour ce match en Bourgogne, n'aura pas eu son rendement habituel, lui qui a été si précieux pour l'OM depuis le début de la saison. Mais qu'il se rassure, sa cote n'est pas retombée, surtout en Premier League où pas mal d'équipes sont intéressées par ses services. L'été prochain, un départ n'est donc pas à exclure pour l'ancien joueur de Botafogo.

Luis Henrique va continuer de faire le bonheur de l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Luís Henrique⚡️ (@luis_ht01)

Selon les informations de TBR Football, Nottingham Forest, Everton et Newcastle veulent en effet tenter le coup pour récupérer Luis Henrique. Le Brésilien de 23 ans est encore sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2028. Le club marseillais l'estime à quelque 15 millions d'euros. Une belle rentrée d'argent pour les Phocéens si un transfert se réalisait, alors que le Brésilien était plus que sur le départ et en situation d'échec ces derniers mois. Mais Luis Henrique a de la ressource et pourrait donc franchir un cap important dans sa carrière en Premier League. Une belle histoire à venir, même si Luis Henrique va devoir avant cela terminer sa saison du mieux possible à l'OM pour continuer de faire grossir sa cote. Les Phocéens n'ont pas encore sécurisé leur place en Ligue des champions et le flou est revenu sur la Canebière, notamment à cause de sanctions à venir contre Pablo Longoria, qui a dégoupillé contre l'arbitrage après la défaite à Auxerre.