L'OM arbitré par des étrangers jusqu'à la fin de saison ‍?

Dans la foulée des accusations de Pablo Longoria, les arbitres de Ligue 1 ont tous décidé de porter plainte contre le président de l'Olympique de Marseille. Et forcément cela interroge concernant la fin de l'actuelle saison.

Du côté de Nantes, on l'a bien compris, le déplacement au Vélodrome dimanche prochain (20h45 sur DAZN) se déroulera dans une ambiance très spéciale. Non pas que l'OM ait quelque chose contre les Canaris, mais forcément, ce sera le match d'après l'incroyable coup de folie de Pablo Longoria à Auxerre. D'ici là, on connaîtra le nom de l'arbitre qui officiera lors de cette rencontre, et sera au cœur de toutes les attentions, suite aux accusations de corruption lancées par le président marseillais. Des propos qui ont poussé la totalité des arbitres à porter plainte contre Pablo Longoria. Maintenant, il va bien falloir que ces mêmes arbitres officient sur des matchs de l'OM, et certains supporters phocéens estiment que la Ligue 1 pourrait faire appel à des arbitres étrangers pour calmer les choses. Une idée balayée.

L'OM a des soucis avec les arbitres européens aussi

Vous êtes sûrs que c’est la solution? L’année dernière, l’OM a écrit à l’UEFA pour se plaindre de plusieurs arbitres, comme MM. Kovacs et Oliver. — Mathieu Grégoire (@Serguei) February 24, 2025

Interrogé sur X par la possibilité de voir des sifflets européens venir en France pour les rencontres de l'Olympique de Marseille, à l'image de ce qui se fait parfois en Turquie, Mathieu Grégoire estime que là n'est pas le problème. Le journaliste de L'Equipe rappelle que l'OM s'est souvent perdu dans des polémiques sans fin avec les arbitres, y compris lorsque Marseille jouait dans les coupes européennes. « Nous serons arbitrés par des arbitres étrangers ? Car porter plainte contre un président de club de foot professionnel devient impossible d’arbitrer l’équipe en match officiel (...) La plainte, si elle est déposée, comment va se passer la suite ? Ils vont arbitrer l’OM alors qu’il y a une plainte contre le président du club ? Bcp de questions se posent », a demandé un supporter marseillais à notre confrère. Pour ce dernier, tout cela est totalement impossible et cela ne changera rien : « Des arbitres étrangers, vous êtes sûrs que c’est la solution ? L’année dernière, l’OM a écrit à l’UEFA pour se plaindre de plusieurs arbitres, comme MM. Kovacs et Oliver »

Il est clairement hors de question d'offrir un arbitrage à la carte pour l'Olympique de Marseille, qui va devoir sortir de cette logique de toujours critiquer les arbitres pour un oui ou pour un non afin de ramener un peu de sérénité. Pablo Longoria est un président intelligent, nul doute qu'avec un peu de recul et de repos, il réussira à reprendre ses esprits et se rendra compte de l'impact de ses accusations.