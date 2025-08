L’OM annonce la fin du feuilleton Balerdi

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Longuement courtisé par la Juventus Turin, Leonardo Balerdi a fait l’objet d’un énorme forcing de la part de la Vieille Dame. Mais l’OM a définitivement mis fin aux espoirs du club turinois selon la presse italienne.

Excellent à l’Olympique de Marseille depuis deux ans, Leonardo Balerdi a pris une nouvelle dimension en 2024-2025 sous les ordres de Roberto De Zerbi. Nommé capitaine, l’international argentin a prolongé son contrat jusqu’en 2028 avec l’OM. Pierre angulaire du projet marseillais, l’ancien défenseur du Borussia Dortmund a toutefois reçu de belles offres ces dernières semaines, dont l’une en provenance de la Juventus Turin. Désespérément à la recherche d’un défenseur central, le club Bianconeri a tenté le tout pour le tout afin de convaincre l’Olympique de Marseille de lui céder son défenseur de 26 ans… en vain.

Ces derniers jours, une nouvelle tentative du club italien a eu lieu mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, la réponse de Pablo Longoria a définitivement mis fin aux espoirs de Damien Comolli et d’Igor Tudor. Le président de l’OM et son directeur du football Medhi Benatia ont tout simplement expliqué à leurs homologues italiens que peu importe la somme proposée, Leonardo Balerdi ne bougerait pas cet été. Le plan est clair pour le défenseur argentin : il reste à Marseille cet été pour disputer la Ligue des Champions et devrait en revanche disposer d’un bon de sortie lors du mercato estival de 2026.

L'OM met fin aux discussions avec la Juve pour Balerdi

L’OM compte sur la C1 pour mettre encore davantage en valeur Leonardo Balerdi, et espère une vente à plus de 50 millions d’euros si l’Argentin parvient à briller sur la scène européenne. Une somme que la Juventus Turin ne peut de toute évidence pas poser sur la table cet été. La presse italienne annonce que Damien Comolli a bien compris qu’il n’était plus utile de perdre du temps dans ce dossier et avait par conséquent définitivement renoncé à la signature de Leonardo Balerdi. La Juve a ainsi activé plusieurs plans de secours et se penche notamment sur Jakub Kiwior (Arsenal). Le nom de Lucas Beraldo, pour qui un départ du Paris Saint-Germain est envisagé lors de ce mercato estival, est également cité par le journal aux pages roses.