L’OM allait détrôner le PSG, Longoria a tout gâché

Par Eric Bethsy

Malgré la possibilité d’accéder à la phase de groupes de la Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille vit sa troisième place de Ligue 1 comme un échec. Le club phocéen aurait pu viser plus haut, notamment avec de meilleurs choix en janvier dernier.

Il y a encore quelques semaines, il était bien difficile d’imaginer l’Olympique de Marseille terminer 11 points derrière le Racing Club de Lens. Mais les hommes d’Igor Tudor se sont effondrés avec trois défaites pour finir la saison. Le club phocéen a ainsi décroché une troisième place de Ligue 1 au goût amer. Et notamment liée, selon le journaliste Nicolas Filhol, à l’inconstance de certains joueurs.

Lens a fait la différence au mercato

« Ce qui peut résumer un peu la saison des joueurs sous Tudor, c’est qu’il y a eu beaucoup d’irrégularité, a regretté le spécialiste de Football Club de Marseille. Un joueur comme Balerdi a énormément joué, il a eu des moments bien et des moments de moins bien. Le problème c’est que lui, quand il est moins bien, ça se voit beaucoup. Un Veretout, ton plus gros salaire de l’effectif, a été très en dedans au départ puis il a décollé et été un homme fort du meilleur moment de la saison en janvier/février. Il termine la saison un peu en ronronnant… »

Et le milieu de terrain n’est pas le seul concerné. « Beaucoup de joueurs irréguliers. Tu as des joueurs qui sortent du lot comme Mbemba, Rongier ou Sanchez, a cité le journaliste. Les latéraux, on n'en parle même pas. Clauss et Tavares, c’étaient les meilleurs latéraux du monde sur dix matchs puis ça a été très difficile. » Puis les choix réalités par le président Pablo Longoria en janvier n’ont rien arrangé. « Enfin pour terminer, j’ai envie de parler du mercato d’hiver, a poursuivi Nicolas Filhol. On s’attendait à ce que ce soit peut-être le plus qui allait même te faire jouer le titre avec le PSG. »

Pablo Longoria : "Vitinha ? Je reste très confiant. Il a les caractéristiques qu'on recherche. Un attaquant vit de sa confiance, surtout quand c'est sa première expérience à l'étranger. Meilleur buteur de la Ligue Europa et l'un des meilleurs du championnat portugais".

« Mais finalement ce mercato d’hiver, il est complètement raté ! Malinovskyi pas au rendez-vous, Vitinha surpayé, pas au rendez-vous. Je ne les condamne pas définitivement mais je parle de cette saison, a-t-il jugé en incluant Azzedine Ounahi. C’étaient trois joueurs importants que tu as recrutés et qui n’ont rien apporté. Dans le même temps, Lens ils ont recruté deux joueurs, Thomasson et Fulgini, qui les ont aidés à passer un cap et à aller chercher cette deuxième place. Lens, ils nous ont aussi battus sur le mercato ! » Un domaine où Pablo Longoria a pourtant l'habitude de briller.