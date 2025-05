L'OM accepte 70 millions pour Greenwood

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Même s’il a quitté Manchester United l’été dernier pour rejoindre l’OM, Mason Greenwood suscite toujours beaucoup de curiosités en Angleterre, où l’on affirme que Marseille a fixé le prix de sa star à 70 millions d’euros.

Parfois inconstant voire nonchalant, Mason Greenwood n’en reste pas moins le facteur X de l’Olympique de Marseille cette saison. La preuve, l’attaquant de 23 ans a marqué 19 buts et a délivré 5 passes décisives toutes compétitions, des statistiques qui en font -de loin- le joueur le plus décisif au sein de l’effectif de Roberto De Zerbi. En cas de qualification en Ligue des Champions, il n’est pas impossible de voir Mason Greenwood poursuivre l’aventure à Marseille. Mais le club olympien le sait, l’attaquant britannique est courtisé et Pablo Longoria sera à l’écoute en cas de très grosse proposition sur le marché des transferts.

L'OM a fixé le prix de Greenwood à 70 millions d'euros

A en croire le média anglais CaughtOffside, plusieurs clubs anglais sont intéressés par Mason Greenwood, à commencer par Liverpool. Le club de la Mersey cherche à se débarrasser de Darwin Nunez, jugé trop limité sur le plan technique, et se verrait bien tenter le gros coup Mason Greenwood. Les Reds craignent toutefois la réaction de leurs supporters en raison de la mauvaise réputation du joueur de l’OM Outre-Manche. S’ils changent d’avis, les dirigeants de Liverpool connaissent en tout cas le prix à payer pour s’attacher les services de l’ancien prodige de Manchester United.

Et pour cause, le média spécialisé affirme que l’Olympique de Marseille sera à l’écoute des offres atteignant 70 millions d’euros pour Mason Greenwood, recruté pour 25 millions d’euros hors bonus par le board olympien la saison dernière. Un prix volontairement très élevé fixé par Marseille, qui devra reverser près de 50% du prix de la revente de Mason Greenwood à Manchester United, après l’accord passé entre les deux clubs l’été dernier. Reste maintenant à voir si un club de Premier League succombera à la tentation de miser sur le meilleur buteur de l’OM, ou si la crainte de voir les supporters se révolter en raison de la signature de Mason Greenwood va finalement condamner le joueur à rester au moins une saison de plus en Provence. Ce qui ferait sans doute les affaires de Roberto De Zerbi, lequel ne dirait pas non à l’idée de garder son meilleur attaquant au moment de possiblement retrouver la Ligue des Champions.