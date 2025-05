Prêt à quitter l’OM, Greenwood collectionne les refus

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Transféré en provenance de Manchester United l’été dernier, Mason Greenwood serait déjà prêt à quitter l’Olympique de Marseille. L’attaquant anglais envisage un retour dans son pays natal. Mais encore faudrait-il qu’une formation de Premier League accepte de l’accueillir avec les conséquences que son arrivée impliquerait.

Quel avenir pour Mason Greenwood ? Contrairement à son coéquipier Adrien Rabiot, l’attaquant de l’Olympique de Marseille n’a pas clamé son envie de disputer la Ligue des Champions avec l’équipe phocéenne la saison prochaine. Il faut dire que l’Anglais n’est pas le plus bavard devant les micros. Ce sont donc les médias qui évoquent son avenir. Il y a quelques jours, le tabloïd The Sun écrivait que le Marseillais sous contrat jusqu’en 2029 espérait un retour en Angleterre cet été.

L’ancien joueur de Manchester United aimerait retrouver le reste de sa famille et de ses amis. Mais encore faudrait-il qu’une formation de Premier League accepte de l’accueillir. Selon les informations de TEAMtalk, plusieurs écuries ont bien manifesté un intérêt pour Mason Greenwood. Ces potentiels courtisans estiment que l’Olympien serait un excellent renfort pour leur secteur offensif, d’autant que le coût de son transfert ne serait pas si élevé. Le problème, et non des moindres, c’est qu’aucun club anglais ne veut prendre le risque de le recruter.

La Premier League intéressée mais...

Car en Angleterre, la cote de popularité de Mason Greenwood n’est pas repartie à la hausse. Personne n’a oublié l’affaire extra-sportive qui a incité Manchester United à le pousser vers la sortie. Certes, le talent formé chez les Red Devils ne fait plus l’objet de poursuites pour des violences contre sa conjointe. Mais les clubs anglais craignent les critiques des supporters, ainsi que la réaction des médias et des sponsors. Un coup dur pour Mason Greenwood et Manchester United, impatient de qui récupérer les 50% du montant de son futur transfert.