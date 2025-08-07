L’OM accepte 20 ME, Rowe fait capoter son transfert

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Un an seulement après son arrivée à l’OM en provenance de Norwich, Jonathan Rowe pourrait quitter Marseille. Mais l’ailier anglais n’acceptera pas n’importe quelle offre et l’a fait savoir à ses dirigeants.

En juillet dernier, l’Olympique de Marseille prenait un gros risque en payant 15 millions d’euros pour un joueur de D2 anglaise. Malgré des mauvaises expériences avec Iliman Ndiaye et Ismaïla Sarr l’été précédent, l’OM a de nouveau fait ce choix audacieux avec Jonathan Rowe, acheté à Norwich City. Le pari a cette fois été mitigé. Le récent vainqueur de l’Euro Espoirs ne s’est pas imposé comme un titulaire sous les ordres de Roberto De Zerbi mais avec ses 3 buts et ses 3 passes décisives, il a été précieux en tant que joker.

Rowe refuse de signer en Turquie

Surtout, sa montée en puissance en fin de saison et sa belle pré-saison laissaient augurer que Jonathan Rowe allait peut-être saisir sa chance de gratter une place de titulaire à l’OM l’an prochain. Cela a finalement peu de chances d’arriver car la tendance est maintenant à un départ de l’ailier anglais. Foot Mercato confirme que Marseille est à l’écoute des propositions pour son joueur et a fixé son prix aux alentours de 20 millions d’euros.

OM : La Turquie contacte Longoria d'urgence https://t.co/G8N25K1Hh6 — Foot01.com (@Foot01_com) August 6, 2025

Les clubs turcs sont les plus chauds pour Jonathan Rowe : Fenerbahçe et Besiktas sont très intéressés par l’attaquant phocéen. Problème : le joueur n’a aucunement l’intention de partir en Turquie. Le média affirme que Jonathan Rowe a déjà fait savoir à ses dirigeants qu’un départ en Süper Lig n’était pas envisageable. L’OM va donc devoir négocier avec les autres clubs intéressés et oublier les pistes turques. Le média spécialisé écrit par ailleurs que l’AS Roma et plusieurs clubs de Premier League ont également manifesté leur intérêt pour Jonathan Rowe, et pourraient passer à l’action dans les jours à venir. Le joueur, qui n’avait initialement pas envie de partir, pourrait se laisser tenter en cas de grosse offre en Italie ou en Angleterre d’autant que Marseille vient de casser sa tirelire pour acheter Igor Paixao à ce poste d’ailier gauche.