L'OM a une pépite marocaine, il veut l'envoyer en Ligue 2

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Formé dans la désormais renommée académie Mohammed VI de football, Oussama Targhalline est arrivé à l'OM en 2020 où il n'a joué que quatre minutes. Il a été prêté en Turquie mais le club phocéen veut le rapatrier dès janvier pour le faire évoluer en Ligue 2.

Le fabuleux parcours du Maroc lors de la coupe du monde 2022 a mis la lumière sur la formation marocaine désormais réputée. Symbole de ce développement intelligent du football dans le Royaume marocain, l'académie Mohammed VI. C'est une sorte de Clairefontaine 2.0 qui permet de sortir des talents issus à 100% du cru local. Parmi les anciens pensionnaires, on peut citer Oussama Targhalline qui appartient depuis à l'OM. Ce milieu de terrain très fin techniquement n'a toutefois jamais eu la possibilité de s'installer sur la Canebière, à cause d'une concurrence très féroce au poste.

Targhalline doit vite revenir en France, l'OM veut l'utiliser

Il n'a ainsi disputé que deux matchs avec l'équipe A de l'Olympique de Marseille, contre Bordeaux et Saint-Etienne la saison passée, pour quatre minutes au total sur le terrain. L'été dernier, il a été prêté pour une saison à Alanyaspor en Turquie. Les choses ne se passent pas idéalement pour le jeune marocain de 20 ans qui n'a joué que six matchs dans le championnat turc pour une passe décisive délivrée. Trop peu pour cet espoir, ce qui motive l'OM à le rapatrier en France.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Prêté par l’#OM à Alanyaspor 🇹🇷, Oussama Targhalline 🇲🇦 va faire son retour à Marseille. À la suite d’un commun accord, le joueur va revenir dans l’optique de se faire prêter lors du prochain #MercatOM. Il suscite l’intérêt de plusieurs clubs de L2. pic.twitter.com/7W7bxNk6Dk — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) December 14, 2022

Selon les informations d'ODMbyTreize013, le club phocéen va mettre fin au prêt de Targhalline en Turquie. Le but étant de le faire jouer en France, à un niveau moindre pour qu'il accumule du temps de jeu et qu'il s'habitue au football français. Il va être prêter à nouveau dès janvier et sans doute en Ligue 2 où il intéresse plusieurs clubs, selon ce grand suiveur de l'OM. La meilleure idée dans l'absolu pour le club marseillais, pour le joueur ainsi que pour des formations de Ligue 2 qui peuvent obtenir sans frais un élément de bonne qualité.