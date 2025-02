L'OM a son Neymar, il menace le PSG

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Autrefois très critiqué à l'OM, Luis Henrique montre enfin l'étendue de son talent cette saison. L'ailier brésilien est en pleine confiance et nourrit de belles ambitions avec le club phocéen.

Il était un flop énorme, il est devenu l'un des tauliers de l'Olympique de Marseille. En quelques mois, Luis Henrique s'est métamorphosé sur la Canebière. La venue de Roberto de Zerbi lui a fait beaucoup de bien. Alors qu'il n'avait marqué que 2 buts en trois saisons marseillaises, il en est à 9 buts et 6 passes décisives sur l'exercice en cours. Un beau bilan statistique auquel s'ajoute une vraie influence sur le terrain. Luis Henrique est l'homme clé de l'OM à droite du terrain, s'entendant bien avec Mason Greenwood et désormais Amine Gouiri. Des performances plus conformes aux énormes attentes à son sujet en début de carrière.

Luis Henrique veut conduire l'OM au titre de champion

Il faut le rappeler, Luis Henrique n'a que 23 ans. Plus serein dans la tête, il peut désormais plus facilement progresser et être à la hauteur de son surnom brésilien « le nouveau Neymar ». Une comparaison avec l'ancien parisien qu’il assume beaucoup plus facilement désormais. « J’apprécie (la comparaison avec Neymar) tout comme celle avec Ronaldo, je suis aussi très heureux d'avoir été comparé à ces grands joueurs. C'est sympa d'être comparé, mais chacun a sa propre histoire et j'en suis très heureux. Maintenant, je veux me faire un nom, faire ma carrière et atteindre le niveau que je veux atteindre parce que c'est très difficile », a t-il confié à Marca.

🇫🇷 Luis Henrique brilla en el Olympique de Marsella y apunta a la Champions. https://t.co/ANkEGdkClO — MARCA (@marca) February 21, 2025

Une ambition personnelle accompagnée d'une grande ambition collective comme a pu le remarquer le quotidien espagnol. Luis Henrique veut gagner le titre de champion de France et la saison actuelle intègre sa réflexion. « Comme nous l'avons dit, nous avons encore beaucoup de matchs devant nous et l'important est d'être nous-mêmes et d'essayer de marquer des points dans les matchs qui nous restent et de pousser pour pouvoir réduire l'écart de points. Tout est possible », a t-il lâché tout en précisant que l'essentiel restait quand même la qualification en Ligue des champions. Une rage de vaincre qui plaira au public marseillais, de plus en plus séduit par son Brésilien.