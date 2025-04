L'OM a recruté le nouveau Gonzalo Higuain

Dans : OM.

Par Alexis Rose

À la peine en cette fin de saison après avoir parfaitement débuté son exercice 2024-2025, l’Olympique de Marseille va pouvoir compter sur le talent d’Amine Gouiri pour aller chercher une place sur le podium de la Ligue 1.

Recruté contre un chèque de 20 millions d’euros lors du dernier mercato hivernal, Amine Gouiri n'emballait pas vraiment les supporters marseillais, de part son passé à Lyon ou Nice, mais aussi à cause de derniers mois décevants du côté de Rennes. Malgré tout, l'international algérien a rapidement fait l'unanimité du côté du Vélodrome. Débarqué pour compenser le départ d’Elye Wahi à Francfort, le joueur de 25 ans s’est vite imposé comme un atout majeur de l’attaque de Roberto De Zerbi à l'OM. Titulaire devant Neal Maupay, le Gone de formation a marqué quatre buts et délivré trois passes décisives en 10 matchs.

Et au-delà des statistiques, Gouiri a également su apporter sa patte dans la construction du jeu offensif marseillais. Influent dans le jeu, capable de se créer des occasions en solitaire ou de combiner avec ses coéquipiers pour faire briller les autres, Gouiri est déjà considéré comme une belle pioche. Si bien que l’OM n’aura pas besoin de recruter un nouveau numéro 9 l’été prochain, comme l’explique Le Phocéen, pour qui Gouiri peut devenir le Gonzalo Higuain de Marseille.

Gouiri, « le Higuain que De Zerbi imagine »

🚨 AMINE GOUIRI 🇩🇿 𝗘𝗡𝗖𝗢𝗥𝗘 𝗕𝗨𝗧𝗘𝗨𝗥 𝗔𝗩𝗘𝗖 𝗟'𝗢𝗠 🩵🤍



𝙎𝙚𝙨 𝙨𝙩𝙖𝙩𝙨 𝙘𝙚𝙩𝙩𝙚 𝙨𝙖𝙞𝙨𝙤𝙣 :



🏟️ 𝟯𝟬 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝗦

⚽️ 𝟴 𝗕𝗨𝗧𝗦

🎯 𝟱 𝗣𝗔𝗦𝗦𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗖𝗜𝗦𝗜𝗩𝗘𝗦 pic.twitter.com/emFOfGtWOK — BeFootball (@_BeFootball) April 19, 2025

« Titulaire incontestable aux côtés de Mason Greenwood et Adrien Rabiot dans une attaque à trois, Amine Gouiri pourrait creuser un peu plus l’écart avec sa doublure Neal Maupay, actuellement en manque de réussite. Mais aussi prouver à ceux qui rêvent toujours de noms ronflants qu'il n'y a pas besoin de chercher ailleurs à ce poste pour la saison prochaine. Tout du moins, pas besoin d'y consacrer une bonne partie de l'enveloppe mercato tant il peut faire l'affaire, et devenir le Higuain que De Zerbi imagine, avec sa participation au jeu et son instinct dans les petits espaces. Gouiri a le potentiel, non pas pour finir au même niveau que le "meilleur joueur de l'histoire de Chelsea" Didier Drogba ou que le Kaiser Franck Ribéry, mais au moins emprunter le même chemin à Marseille », écrit un journaliste du site marseillais, qui sait toutefois que tout peut aller très vite du côté de l’OM. Autant dire que si Gouiri veut aborder la suite de son aventure à Marseille avec le plus de sérénité possible, il va devoir se montrer décisif dans le sprint final pour placer l’OM sur le podium et ramener le club olympien en Ligue des Champions.