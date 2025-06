L'OM a bien tenté un coup gigantesque au mercato

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Kevin De Bruyne doit signer dans les prochains jours avec Naples, et ce dimanche, la presse italienne fait des confidences sur les négociations qui ont abouti à cette opération. Et il s'avère que l'Olympique de Marseille a longtemps été dans le coup.

Le mercato a ouvert ses portes ce dimanche 1er juin, et les supporters de l'OM attendent désormais de savoir ce que Pablo Longoria et Medhi Benatia vont réussir durant cette période toujours spectaculaire depuis que l'Espagnol a pris les commandes du club phocéen. Et on en a confirmation, l'Olympique de Marseille a bien failli réaliser un coup magistral lors de cette période des transferts. Le Corriere dello Sport, qui confirme la signature imminente de Kevin De Bruyne à Naples, précise que le champion d'Italie a bataillé durement pour convaincre l'international belge de s'engager après être parti libre de Manchester City. Et dans cette lutte à distance, le concurrent majeur du Napoli a bel et bien été l'OM.

L'OM a été proche de frapper un coup énorme

✅De Bruyne al #Napoli, ci siamo: prima le visite mediche a Roma, poi la firma e l'ufficialità

https://t.co/ePCOLBluF1 — Corriere dello Sport (@CorSport) June 1, 2025

La rumeur avait circulé sur le très vif intérêt de l'Olympique de Marseille pour Kevin De Bruyne, mais cela semblait illusoire compte tenu du supposé salaire réclamé par la star belge. Cependant, Fabio Tarantino, journaliste du quotidien sportif italien, confirme que longtemps l'OM a été dans le coup, tout comme Liverpool, et dans une moindre mesure la Juventus, avant que Kevin De Bruyne ne décide finalement de signer avec Naples. Désormais, le joueur belge est attendu lundi dans la capitale de la Campanie afin de passer sa visite médicale et de signer son contrat avec la formation entraînée par Antonio Conte, lequel aurait décidé de rester au Napoli compte tenu de ce mercato de prestige décrété par Aurelio de Laurentiis.

Quoi qu'il en soit, le fait de savoir que l'Olympique de Marseille a été dans la course pour un joueur ayant le CV de Kevin De Bruyne confirme que le duo Longoria-Benatia n'a aucune limite lors de ce mercato. Les fans de l'OM vont encore se régaler jusqu'au 1e septembre.