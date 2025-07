L’agent de Paixão plombe l’OM en coulisses

Malgré le vif intérêt de Leeds United en Angleterre, Igor Paixão reste déterminé à rejoindre l’Olympique de Marseille. Mais l’ailier du Feyenoord Rotterdam n’est pas sur la même longueur d’onde que son agent qui tente d’envoyer le Brésilien loin de la cité phocéenne.

A l’image du Bianconero Timothy Weah, Igor Paixão est annoncé proche de l’Olympique de Marseille depuis un moment. Mais force est de constater que l’ailier du Feyenoord Rotterdam n’a pas encore signé. On ne peut pourtant pas reprocher aux dirigeants marseillais un manque d’initiative sur ce dossier. Le club phocéen se démène et discute notamment avec l’agent du Brésilien, un acteur essentiel dans cette opération.

Igor Paixão ne cache pas son souhait de rejoindre le vice-champion de France. Mais la volonté de son représentant n’est pas aussi claire, prévient Foot Mercato. L’intermédiaire a certes communiqué à l’Olympique de Marseille son vœu de lui amener le joueur sous contrat jusqu’en 2029. Mais nos confrères révèlent un étrange double jeu de la part de l’agent. Au lieu de se focaliser sur le pensionnaire du Vélodrome, le conseiller d’Igor Paixão garde le contact avec Leeds United. Rappelons que le concurrent anglais de l’Olympique de Marseille vient de transmettre au Feyenoord Rotterdam une offre estimée à 30 millions d’euros.

Leeds United have made a bid in excess of £26m for Feyenoord winger Igor Paixao 🚨 pic.twitter.com/Qq9jOPR98h