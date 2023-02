Kylian Mbappé est trop fort, l'OM capitule !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, l’OM a subi la loi du PSG et de son phénomène Kylian Mbappé, auteur d’un doublé au Vélodrome (0-3).

Absent il y a dix jours lors du choc entre l’OM et le PSG en Coupe de France, que Marseille avait gagné haut la main, Kylian Mbappé était cette fois présent pour ce match de championnat. A lui seul, l’attaquant du Paris Saint-Germain change tout et les joueurs de l’Olympique de Marseille en ont eu la preuve dimanche soir au Vélodrome. Intenable, le natif de Paris a inscrit un doublé et a délivré une passe décisive somptueuse pour Lionel Messi. Eric Bailly, au marquage de l’international tricolore, a passé une soirée en enfer. C’est également le cas de Valentin Rongier, positionné par Igor Tudor dans un poste hybride entre le milieu de terrain et la défense centrale. Invité de l’After Foot sur RMC, l’ancien capitaine du FC Nantes a reconnu la supériorité du PSG et la force de frappe incroyable de Kylian Mbappé.

L'OM impressionné par le PSG et par Mbappé

« La supériorité du PSG était collective, c’est dur de le reconnaître mais sur le match de dimanche soir, il n’y avait pas photo. Mbappé ? Il faut le reconnaître : il va plus vite, il est plus fort, il est efficace. Quand tu regardes le match, la première occasion c’est but, la deuxième c’est passe et la troisième c’est encore un exploit. Force est de constater que dimanche soir, ils ont été supérieurs » reconnait en toute lucidité Valentin Rongier avant de défendre le plan de jeu d’Igor Tudor face au Paris SG. « Notre entraîneur est quelqu’un qui a un style particulier et qui veut maintenir cette philosophie de jeu qui que ce soir en face. Peut-être que si on avait eu un bloc bas, on aurait pu contre-attaquer et faire quelque chose, mais c’est ce qui nous a permis de gagner en Coupe contre eux et ce qui nous a permis d’en être là aujourd’hui en championnat. (...) Si on avait attendu bloc bas, qu’on avait pris des vagues tout le match et qu’on avait également perdu le match, vous auriez dit ‘pourquoi l’OM n’a pas gardé ses principes’ » a tranché Valentin Rongier, défendant ainsi le plan de jeu marseillais face au PSG malgré la lourde défaite concédée au Vélodrome. Pour le club olympien, il faudra néanmoins rebondir au plus vite avant la réception d’Annecy en Coupe de France ce mercredi. L’occasion pour l’OM de se qualifier pour les demi-finales.