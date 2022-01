Kolasinac, l'OM fait encore son mercato à Arsenal !

Dans : OM.

Par Claude Dautel

Pablo Longoria a visiblement de bonnes relations avec les dirigeants d'Arsenal, puisque le président de Marseille souhaite faire venir un défenseur des Gunners.

L’axe Londres-Marseille fonctionne bien, surtout dans le sens Angleterre-France, puisque l’OM a récupéré William Saliba et Mattéo Guendouzi sous forme de prêt de la part du club anglais. Et cela pourrait continuer si l’on en croit Mathieu Grégoire. Le journaliste de L’Equipe explique ce dimanche que les dirigeants phocéens auraient récemment noué un contact direct avec des proches de Sead Kolasinac, le défenseur international bosnien qui évolue sous le maillot d’Arsenal. Prêté lors du mercato hivernal 2021 à Schalke 04, club qu’il avait quitté en 2017 pour rejoindre les Gunners, le latéral gauche de 28 ans avait été placardisé par Mikel Arteta depuis le début de la saison avant de finalement rejoindre l’infirmerie de l’Emirates Stadium en raison d’une blessure à la cheville avec sa sélection qui l’éloigne des terrains depuis la fin du mois de novembre. Le temps de jeu de Sead Kolasinac en Premier League est famélique cette saison avec seulement 90 minutes disputées en deux rencontres.

L'OM a des détails délicats à régler pour faire signer Kolasinac

De quoi évidemment booster les espoirs de l’Olympique de Marseille de parvenir à un accord avec Arsenal concernant le défenseur international qui en plus sera libre en juin prochain. Cependant, Mathieu Grégoire précise, sans les dévoiler, que « certains détails semblent délicats à régler ». Ces détails sont probablement liés au salaire de Sead Kolasinac qui gagne 120.000 euros par semaine à Arsenal, un montant dont l'OM pourrait pendre en charge une partie mais pas la totalité. Dans le dossier du défenseur bosnien, le nom de Fenerbahçe a également été cité, même si le club stambouliote n'a pas non plus des moyens financiers colossaux. A Pablo Longoria de jouer, et dans ce domaine là le président de Marseille est plutôt très fort.