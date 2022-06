Kluivert entre l’OM et Nice, la Roma ne discute pas

Plutôt convaincant pendant sa saison en prêt à Nice, Justin Kluivert pourrait rester en Ligue 1. Le Gym tente de négocier son transfert définitif, tout comme l’Olympique de Marseille. Mais pour le moment, les deux clubs français n’arrivent pas à s’entendre avec la Roma.

L’Olympique de Marseille n’a sûrement pas oublié son élimination en quarts de finale de la Coupe de France. Nettement battus à Nice (4-1), les hommes de Jorge Sampaoli avaient notamment encaissé un doublé de Justin Kluivert, en grande réussite ce fameux 9 février dernier. Ce n’est donc pas un hasard si le club phocéen convoite l’ailier quelques mois plus tard. En effet, le dauphin du Paris Saint-Germain négocie le transfert du Néerlandais avec la Roma.

🚨 Marseille plans to offer 10 million euros for Justin Kluivert.



❌ But, AS Roman will not accept the offer because he considers it low.🇳🇱 #OM #ASRoma pic.twitter.com/kCMqfgamSN