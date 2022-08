Issa Kaboré, l'incroyable recrue de l'OM

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Mercredi après-midi, l’OM a officialisé la signature d’Issa Kaboré, prêté avec option d’achat par Manchester City.

Pablo Longoria n’a pas trainé pour compenser le départ de Pol Lirola à Elche. Moins d’une semaine après l’officialisation du départ de l’Espagnol, l’Olympique de Marseille a annoncé la signature de son successeur. Il s’agit du jeune Issa Kaboré (21 ans), prêté avec option d’achat par Manchester City. En prêt à Troyes la saison dernière, l’international burkinabé avait crevé l’écran en Ligue 1, suffisamment en tout cas pour provoquer le coup de foudre chez Pablo Longoria. Le côté droit de l’OM est désormais très bien armé avec Jonathan Clauss, excellent lors des deux premières journées avec Marseille et donc la nouvelle recrue Issa Kaboré. Coéquipier du Burkinabé à l’ESTAC la saison dernière et ancien défenseur de l’OM, Adil Rami a vendu du rêve aux supporters de l’OM sur Instagram au sujet de la nouvelle recrue phocéenne.

Adil Rami totalement fan d'Issa Kaboré

« Issa Kaboré à l’Olympique de Marseille, pour ceux qui ne le connaissent pas, quand j’entends qu’il vient pour être une doublure, ça fait mal (rires). Le côté droit de Marseille il est surpuissant, pendant 90 minutes il va faire mal. Issa Kaboré, c’est une machine et un soldat comme vous les aimez (il s’adresse aux supporters de l’OM). Le mec il ne parle pas, il ne bronche pas, il prend des coups, il se relève, il n’a pas peur d’aller au duel et il galope le gars. J’essayais de lui apprendre certains placements défensivement mais il a une belle marge de progression. En tout cas, je peux vous dire qu’il court. Le côté droit de l’OM, ça va faire mal. Bravo Issa, félicitations. En plus le gars est fort mentalement, c’est un vrai guerrier » a lancé Adil Rami, pour qui il ne fait aucun doute qu’Issa Kaboré a les qualités pour concurrencer Jonathan Clauss à l’OM. De là à chiper la place de l’international français ? Réponse dans les semaines à venir. Igor Tudor aura en tout cas du choix à ce poste…