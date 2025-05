Il ne joue jamais, Luiz Felipe est déchainé avec l'OM

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

Régulièrement absent à cause de pépins physiques depuis son arrivée à l'Olympique de Marseille l'hiver dernier, Luiz Felipe n'en perd pas pour autant sa hargne de retrouver rapidement les terrains. A l'entrainement, en tout cas, il l'affiche sans complexe.

L'hiver dernier, l'Olympique de Marseille avait très bien identifié ses problèmes en défense et s'offrait Luiz Felipe, alors libéré de son contrat avec Al-Ittihad. Quelques mois plus tard, on peut définitivement affirmer que le pari n'a pas été payant. Sur les 17 matchs disputés par les hommes de Roberto De Zerbi depuis l'arrivée de Luiz Felipe à la Commanderie, le défenseur central italo-brésilien n'a participé qu'à deux d'entre eux. Au total, ce ne sont que 76 minutes disputées sur 1530 possibles.

En cause, des blessures à répétition dues à un manque cruel de rythme. Pour rappel, au moment de sa signature à l'OM, Luiz Felipe n'avait plus disputé la moindre rencontre depuis… le 24 août 2024. Forcément, la reprise a été très difficile, même après avoir pris le temps de se remettre d'aplomb. Malgré tout, le joueur de 28 ans garde le moral et le montre aux entraînements.

Luiz Felipe est là et il le montre

C'est un Luiz Felipe déchaîné qui anime les entraînements de l'Olympique de Marseille pendant la mise au vert à Rome. Comme l'indique L'Equipe, le défenseur central à l'unique sélection en Italie est un « sacré agent d'ambiance ». « Il chambre Murillo lors du toro, va se battre dans les airs avec le grand Rabiot et crie 'vieni, vieni, vieni' ou 'vai, vai vai' sur chaque action », explique le quotidien sportif français. Il faut croire que le temps passé loin des terrains ne casse pas le moral du joueur. Une jolie preuve de résilience de la part de celui qui ne compte que 96 minutes de temps de jeu en match officiel depuis plus d'un an et la réception d'Al-Hilal le 11 avril 2024.