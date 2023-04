Igor Tudor vendu par l'OM, Longoria hésite

Dans : OM.

Par Claude Dautel

L'Olympique de Marseille fonce vers une nouvelle qualification en Ligue des champions, mais pourtant l'incertitude règne concernant l'avenir d'Igor Tudor sur le banc de l'OM. Les rumeurs s'amplifient.

C’est une petite musique dont le volume commence à augmenter du côté du Vélodrome, et elle n’est clairement pas du goût des supporters phocéens. La Juventus souhaite s’attacher les services d’Igor Tudor, au moment où Massimiliano Allegri commence à perdre les pédales. Cette semaine, après l’élimination de son équipe face à l’Inter, le technicien italien a dit aux dirigeants milanais que leur club était « un club de merde », avant d’expliquer à ses joueurs qu’ils avaient perdu face à « une équipe de morts ». En surrégime, alors que la Juventus est toujours qualifiée en Europa League et peut viser la prochaine Ligue des Champions, Allegri agace sérieusement au point que les nouveaux responsables turinois pensent à Igor Tudor pour le remplacer. Mais pour cela, il faudra l’accord de l’Olympique de Marseille.

La Juventus tourne autour de Tudor

Un an après avoir remplacé au dernier moment Jorge Sampaoli, l’entraîneur croate a confirmé sur le banc de l’OM toutes les qualités montrées lorsqu’il dirigeait le Hellas Vérone la saison précédente. Et forcément, du côté de la Juventus, on se dit qu’Igor Tudor ferait un remplaçant idéal à Massimiliano Allegri, lequel ne fait plus du tout l’unanimité dans la capitale du Piémont. Ce samedi, et à la veille de la réception d’Auxerre au Vélodrome, l’Equipe confirme le très vif intérêt de la Vieille Dame pour l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Et contre toute attente, même s’il a bataillé dur pour le faire venir en 2022, Pablo Longoria ne dira pas non au départ de son entraîneur, si la Juventus fait une très belle offre pour racheter la dernière année de contrat. Car pour l’instant, Igor Tudor est lié jusqu’en 2024 avec l’OM et n’a pas prolongé son engagement et aucune négociation ne commencera avant la fin de l’actuelle saison.

Longoria négociera si l'OM a une belle offre

Dans le clan Igor Tudor, consulté par le quotidien sportif, on affirme que ces rumeurs autour de l’intérêt de la Juventus sont une tentative de déstabilisation. Mais le hasard fait tout de même que l’agent de l’entraîneur croate est attendu ce week-end à Marseille. L'intention première de Pablo Longoria est de conserver celui qui a réussi à imposer son style de jeu, mais également ses choix au sein d'un vestiaire plutôt agacé au début. Mais forcément, le président de l'OM n'hésitera pas à trancher dans le vif si la proposition italienne st à la hauteur de ce qu'il attend. L'été pourrait encore être agité du côté de la Commanderie, même si la Juventus a son lot de problèmes à régler avant de penser à changer d'entraîneur, Allegri étant, lui aussi, sous contrat.