Igor Tudor est déjà prêt à plaquer l'OM

Par Corentin Facy

L’avenir d’Igor Tudor pose question depuis la défaite de l’OM à Lille, synonyme de troisième place pour Marseille dans cette saison de Ligue 1. L'entraîneur croate pourrait laisser sa place sur le banc phocéen.

En s’inclinant samedi soir sur la pelouse de Lille (2-1), l’Olympique de Marseille a sans doute dit adieu à la deuxième place de manière définitive. Et pour cause, dans le même temps, Lens est allé s’imposer sur la pelouse de Lorient et compte désormais cinq points d’avance sur l’OM, à deux journées de la fin. Les carottes sont cuites pour les coéquipiers d’Alexis Sanchez, qui vont terminer à la troisième place et qui disputeront début août les barrages d’accession à la Ligue des Champions.

🔹L'OM veut garder Igor Tudor pour la saison prochaine, par contre l'envie de l'entraîneur Croate de retourner en Italie existe. (@AJac13 sur @FCMarseille) #TeamOM pic.twitter.com/FKuc1CIjow — Infos OM (@InfosOM_) May 23, 2023

Un coup dur financièrement et dans l’optique du prochain mercato pour le club phocéen. Cette déception a également jeté le doute sur l’avenir d’Igor Tudor, France Bleu Provence annonçant quelques minutes après la défaite à Lille que le Croate ne serait plus sur le banc de Marseille la saison prochaine. Une information rapidement démentie par plusieurs médias puisque Pablo Longoria est bien accroché à son coach et n’a pas l’intention de s’en séparer malgré la déception de la troisième place.

Au micro de Football Club de Marseille, le journaliste Alexandre Jacquin a confirmé cette tendance en expliquant que le président olympien avait bel et bien l’intention de conserver dans ses rangs l’ex-entraîneur du Hellas Vérone. Mais de son côté, Igor Tudor pourrait exprimer un désir de retourner en Italie.

Igor Tudor prêt à repartir en Italie ?

« L’OM veut garder Tudor, il n’y a pas de débat, Longoria n’a pas décidé de s’en séparer. Il est acquis que Marseille veut garder son entraîneur. Tudor s’accommodera de l’effectif contrairement à Sampaoli qui était très exigeant et qui a claqué la porte du jour au lendemain l’été dernier. En revanche, l’envie de Tudor de retourner en Italie existe vraiment. A la Juventus Turin, il est chez lui, encore faut-il que la Juve veuille de lui. Pour la Juve, Tudor c’est un peu Papin, il fait partie de la famille de ce club. Si demain, la Juventus Turin l’appelle, il voudra y aller c’est une certitude » estime le journaliste de La Provence avant de conclure.

« A ce jour, je n’ai pas d’information sur le fait qu’il soit sur le départ, je sais que l’OM veut vraiment le garder. Si réellement Tudor veut partir, Longoria s’en accommodera. Cela ne lui fait pas peur de changer d’entraîneur et d’effectif tous les ans. C’est un peu sa marque de fabrique, il est fort pour ça. A la limite sur ça, je ne suis pas inquiet. Même si l’entraîneur s’en va, Pablo Longoria en aura toujours un bon sous le coude, ce n’est pas Jacques-Henri Eyraud » analyse Alexandre Jacquin. Les prochaines semaines seront cruciales à l’Olympique de Marseille, qui souhaite continuer d’avancer avec Igor Tudor malgré la troisième place. Tout pourrait finalement dépendre de la Juventus Turin, un club susceptible de faire chavirer le coach de l’OM.