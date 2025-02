Ibrahimovic crache déjà sur la dernière recrue de l'OM

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

L'OM a réalisé un superbe coup en recrutant le milieu Ismaël Bennacer. L'Algérien était un cadre important du Milan AC ces dernières années malgré les blessures. Directeur sportif des Rossoneri, Zlatan Ibrahimovic était amer après ce transfert.

Plus les mois passent et plus l'Olympique de Marseille se construit un entrejeu solide. Après un été exceptionnel qui avait vu débarquer Pierre-Emile Hojbjerg et Adrien Rabiot sur la Canebière, le club phocéen a attiré Ismaël Bennacer à la fin du mercato hivernal. Le milieu algérien de 27 ans est arrivé en prêt du Milan AC. Un transfert très séduisant pour Roberto de Zerbi. En effet, Bennacer était devenu un joueur majeur à son poste en Italie malgré plusieurs blessures. Il était notamment un cadre des Rossoneri quand ils ont gagné la Serie A en 2022. Ses périodes d'absence ont souvent coïncidé avec une baisse de rendement du club lombard.

Zlatan furieux du transfert de Bennacer

Autant dire que l'OM peut se féliciter du transfert. Un mouvement rendu possible par l'insistance du champion d'Afrique 2019. Natif d'Arles, Ismaël Bennacer porte le club olympien dans son cœur. De quoi le pousser à mettre la pression sur Milan pour trouver un accord in extremis avec Marseille lors du dernier jour du mercato. Une manière de faire qui n'a pas plu à Zlatan Ibrahimovic. Directeur sportif du prestigieux club italien, le Suédois a dénoncé à demi-mot le manque d'ambition de Bennacer devant la presse italienne.

𝐈𝐬𝐦𝐚𝐞̈𝐥 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐚𝐜𝐞𝐫 🇩🇿 sous la tunique olympienne 🔵⚪️ : 𝑴𝒊𝒔𝒔𝒊𝒐𝒏 𝑶𝑴𝑷𝑶𝑺𝑺𝑰𝑩𝑳𝑬 ✔️ pic.twitter.com/fmd5HlE0GM — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 4, 2025

« Il cherchait une nouvelle aventure. Si tu as d’autres idées en tête, tu ne devrais pas être ici, tu devrais être hors de l’équipe. Nous l’avons aidé à trouver la meilleure solution », a t-il lâché en conférence de presse lors de la présentation de Santiago Gimenez, la dernière recrue milanaise. Une forte amertume expliquée par le fait que Milan comptait énormément sur l'apport d'Ismaël Bennacer pour atteindre les places européennes en fin de saison. Sergio Conceiçao devra pourtant faire sans.