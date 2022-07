Harit et l’OM, ça discute gros sous au mercato !

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Malgré le départ de Jorge Sampaoli au lendemain de la reprise de l’entraînement, l’OM veut toujours recruter Amine Harit.

Prêté sans option d’achat à l’Olympique de Marseille la saison dernière, Amine Harit était l’un des souhaits de Jorge Sampaoli sur le marché des transferts. Le départ de l’entraîneur argentin n’a pas modifié la donne dans ce dossier. En effet, l’OM souhaite toujours recruter l’international marocain, auteur d’une très bonne deuxième partie de saison en 2021-2022 avec Marseille. Les négociations sont cependant lentes entre l’ex-milieu offensif du FC Nantes et Pablo Longoria. Il faut dire que les sommes en jeu sont importantes, plus que ce que les supporters olympiens pouvaient imaginer. Et pour cause, le média marocain Lion de l’Atlas croit savoir qu’Amine Harit perçoit près de 400.000 euros bruts par mois à Schalke 04. Un salaire sur lequel l’Olympique de Marseille ne souhaite pas s’aligner malgré sa volonté de recruter Amine Harit.

Harit négocie son futur salaire à l'OM

A en croire le média, Pablo Longoria a proposé un salaire avoisinant les 250.000 euros par mois à Amine Harit pour revenir à Marseille. Une offre honnête mais qui oblige un réel effort financier de la part du joueur s’il venait à l’accepter. Les discussions se poursuivent et Amine Harit ne serait pas fermé à l’idée de réduire son salaire dans le but de revenir à l’OM. En parallèle, l’état-major de Marseille poursuit les négociations avec Schalke 04 et les positions des deux clubs ne sont plus si éloignées. La possibilité de revoir Amine Harit à Marseille est donc de plus en plus importante. Une tendance confirmée par l’insider Mohamed Toubache Ter sur Twitter. « Le contact n’est absolument pas rompu entre les 2 parties. Ça parle « salaire » afin d’essayer de voir ce qui est possible de faire » a-t-il lancé. Autant dire que les chances de voir Amine Harit à l’OM semblent s’épaissir au fil des semaines même si pour l’heure, les discussions se poursuivent.