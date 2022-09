Gueye fixé en février, mauvaise nouvelle pour l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Dans l’affaire de son transfert avorté à Watford en 2020, Pape Gueye a rendez-vous avec le Tribunal arbitral du sport (TAS) en février prochain, soit après la fermeture du mercato hivernal. Un timing qui devrait refroidir ses éventuels prétendants en Angleterre.

Initialement prévue en octobre, l’audience du Tribunal arbitral du sport (TAS) concernant Pape Gueye avait été repoussée à l’année prochaine. De quoi rassurer l’Olympique de Marseille qui ne recevra pas d’interdiction de recrutement pour cet hiver. C’est aussi une bonne nouvelle pour le Sénégal et son milieu de terrain qui n’écopera d’aucune suspension avant la Coupe du monde 2022. Lui que Watford accuse d’avoir rompu son contrat de manière unilatérale. En revanche, la nouvelle date choisie risque de déplaire au club phocéen.

Contrairement à ce que l’on annonçait il y a quelques semaines, l’audience ne se déroulera pas en janvier. Le journal L’Equipe affirme que le TAS a donné rendez-vous à Pape Gueye les 15 et 16 février prochains. Autrement dit, l’ancien joueur du Havre ne sera pas fixé avant la fin du mercato hivernal. Ce qui risque de refroidir ses éventuels prétendants. Cet été déjà, la menace d’une possible suspension a effrayé Nottingham Forest. Le promu anglais, comme Newcastle, s’est intéressé au Marseillais et a même entamé des discussions avec le président Pablo Longoria, avant d’interrompre subitement les échanges.

Gueye n'a pas les faveurs de Tudor

Malgré sa cote en Premier League, Pape Gueye ne sera sans doute pas sollicité en janvier alors que ses dirigeants auraient pu envisager un montant intéressant pour un simple remplaçant. En effet, l’international sénégalais entre à peine dans les plans d’Igor Tudor. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille ne lui a offert que six apparitions toutes compétitions confondues, pour deux petites titularisations. Pape Gueye reste notamment dans l’ombre de Valentin Rongier et Jordan Veretout. Un statut qu'il pourrait conserver tout au long de la saison.