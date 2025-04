OM ‍: Greenwood aime les câlins et le fouet

Dans : OM.

Par Hadrien Rivayrand

Ce samedi soir en Ligue 1, l'OM a étrillé Montpellier sur le score de 5 buts à 1. Mason Greenwood y est allé de son doublé pour reprendre un peu confiance en cette fin de saison et son entraîneur s'en réjouit.

L'OM vise plus que jamais une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Si tout n'est pas parfait, Roberto De Zerbi et ses hommes ont repris la deuxième place du championnat ce samedi soir suite à leur succès à domicile face à Montpellier, triste lanterne rouge de Ligue 1. Mason Greenwood était particulièrement attendu par les fans et observateurs du club phocéen. L'Anglais n'a pas déçu puisqu'il a planté un doublé contre les Héraultais. L'ancien de Manchester United sera déterminant dans la fin de saison de l'OM et De Zerbi veut pouvoir compter sur son professionnalisme, ce qui lui fait parfois défaut.

Greenwood, De Zerbi a trouvé le remède ?

Ces dernières heures en conférence de presse d'après-match, l'entraîneur italien a tenu à donner son avis sur la récente dynamique de Greenwood. Il compte notamment sur son père pour le faire rester dans le droit chemin : « Mason, c’est une personne introvertie, un peu fermée, mais qui a une famille merveilleuse autour de lui, un père extraordinaire avec lequel j’ai beaucoup travaillé, il m’a beaucoup aidé à le gérer, avec l’aide aussi de Medhi Benatia. C’est vrai que parfois il nous donne l’impression qu’il peut mettre trois ou quatre buts par match, et parfois aussi qu’il gâche un peu son potentiel et sa valeur. Alors comment faire pour l’aider ? Eh bien des fois en le cajolant, en prenant soin de lui et des fois aussi en étant plus dur pour qu’il poursuive sa progression. C’est l’objectif principal que j’ai avec tous mes joueurs, au-delà de tous ceux qu’on peut avoir avec le club, car si je fais progresser mes joueurs, on peut atteindre les objectifs du club plus vite ». Mason Greenwood devra de nouveau aider ses partenaires dès le week-end prochain lors de la réception de Brest. L'OM n'a plus le droit à l'erreur s'il veut valider sa présence en Ligue des champions.