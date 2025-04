Gestion de groupe, Clauss donne une leçon à l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lancé dans la course à la qualification en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille est parti en stage en Italie pour plusieurs semaines. L’initiative du club phocéen n’a pas l’air d’emballer le Niçois Jonathan Clauss, lequel a envoyé un tacle subtil à ses anciens patrons.

La fin de saison nous dira si l’Olympique de Marseille a pris la bonne décision. Avant les quatre dernières journées de championnat, le pensionnaire du Vélodrome s’est envolé en direction de l’Italie. Les Marseillais se sont réunis pour un stage de plusieurs semaines. L’entraîneur Roberto De Zerbi a jugé ce déplacement nécessaire afin de se préparer dans les meilleures conditions. Reste à savoir si cette initiative représente un véritable avantage par rapport à la concurrence.

Clauss tacle l'OM

Du côté de l’OGC Nice, Jonathan Clauss en doute fortement. Le latéral droit estime que le Gym peut se qualifier pour la Ligue des Champions sans passer par une longue mise au vert à l’italienne. « Si l'on se sent sereins ? Oui, je pense. En tout cas, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ce genre de choses, a répondu l’international français en conférence de presse. Le coach sait où il veut aller, je pense qu'il emmène très bien son groupe, surtout ces derniers temps où on a été dans une phase difficile. Il n'a tiré sur personne, au contraire. Il a su trouver les mots justement pour remobiliser tout le monde et nous tirer vers le haut. Surtout pour ce sprint final. »

OM : Mise en garde, menace et joueurs à problèmes, Mehdi Benatia se lâche https://t.co/RdIc0X6gZR — Foot01.com (@Foot01_com) February 18, 2024

Difficile de ne pas y voir un tacle adressé à l’Olympique de Marseille. Manifestement, Jonathan Clauss n’est pas impressionné par la préparation particulière des Olympiens. Mais surtout, en soulignant le bon management de son entraîneur Franck Haise, l’ancien Marseillais semble faire référence aux critiques subies dans la cité phocéenne. Il est vrai que le directeur sportif Medhi Benatia ne l’avait pas épargné en critiquant son implication au quotidien.