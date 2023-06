Galtier à l'OM, Rothen inquiet pour l'ex-entraîneur du PSG

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Ces dernières heures, la rumeur d'un intérêt de l'OM pour Christophe Galtier est apparue. Un choix étonnant pour celui qui a dirigé le PSG ces 12 derniers mois. Jérôme Rothen est contre, pensant surtout aux risques encourus par l'ex-entraîneur parisien.

Enchaîner PSG et OM dans la foulée sur le banc, un exploit rarissime qui tend presque les bras à Christophe Galtier. Débarqué après seulement une année dans la capitale, le natif de Marseille est libre sur le marché avec un CV intéressant. Il vient de remporter son deuxième titre de champion de France à Paris et son côté meneur d'hommes s'est vérifié quasiment partout. Selon les dernières informations, ce cocktail donne envie à Pablo Longoria, toujours en quête d'un remplaçant pour Igor Tudor à l'OM. Mais, le président phocéen prend des risques avec ce choix. Malgré son passé de joueur, d'entraîneur adjoint de l'OM et son amour d'enfance pour les Olympiens, Galtier n'est plus en odeur de sainteté au Vélodrome.

A l'OM dès cet été, Galtier prendrait un risque maximal

Les amoureux de l'OM sont loin de lui avoir pardonné son escale parisienne d'un an. Un contexte qui rendrait d'autant plus difficile son arrivée sur le banc dès cet été. Au-delà de l'OM, c'est Christophe Galtier qui a tout intérêt à refuser ce transfert. C'est l'avis de Jérôme Rothen, comme il l'a exprimé dans son émission Rothen s'enflamme sur RMC. Emotionnellement, la situation serait tout simplement explosive pour Galtier selon l'ancien joueur parisien.

🗣💬 "D'une année sur l'autre, c'est impossible. Tu as défendu le PSG et là tu vas retourner à Marseille ?"@RothenJerome trouverait inconcevable que Christophe Galtier entraîne l'OM juste après son passage au PSG en raison de la rivalité historique entre les deux clubs. pic.twitter.com/XBiNkFQ97G — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) June 9, 2023

« Moi, je trouve cela étonnant. Le discours de Pablo Longoria déjà sur l’envie d’essayer de recruter Christophe Galtier. Et même Christophe Galtier. Après, ça reste un entraîneur prêt aujourd’hui à relever un défi, s’il est pas fatigué de son année à Paris. J’ai des doutes là-dessus aussi parce qu’il y a eu des problèmes sportifs, dans le club, en privé aussi. Christophe a peut-être besoin de se régénérer et de ne pas repartir sur un challenge très complexe à l’OM. […] Je pense que, d’une année sur l’autre, sans avoir un club entre les deux, c’est impossible (de passer du PSG à l'OM). Moi je comprends pas. T’as défendu le PSG comme tu devais le défendre pour un Marseillais et là tu vas repartir à Marseille ?! », a t-il développé. Une analyse négative qui oublie seulement un point : l'OM n'est pas un club comme les autres. En d'autres termes tout peut rapidement s'inverser sur la Canebière, faisant parfois des parias les héros du Vélodrome surtout quand les résultats et la mentalité suivent.