Frank McCourt, ce n'est pas l'OM qui le ruine

Par Adrien Barbet

Propriétaire de l'OM depuis 2016, Frank McCourt est l'un des dirigeants les plus discrets de la Ligue 1 mais également l'un des plus fortunés. Celui qui a construit sa fortune grâce à l'immobilier et au sport a réussi à bâtir un empire.

Patron de l'OM depuis octobre 2016, Frank McCourt s'est offert le seul club français vainqueur d'une Ligue des Champions pour 45 millions d'euros. Celui qui rêvait de revoir le club phocéen en C1 a validé son objectif malgré les nombreuses désillusions du club dans la coupe aux grandes oreilles. Le propriétaire de l'OM n'est pas le dirigeant le plus présent et le plus investi dans son club et a confié les rênes de l'équipe à Pablo Longoria. Si l'Américain est éloigné sur un plan sportif, il reste le décisionnaire sur le plan financier. Grâce à la vente des Dodgers de Los Angeles, son ancienne franchise de baseball, l'homme d'affaires de 59 ans a empoché 2 milliards de dollars.

L'OM n'a pas ruiné McCourt

Outre son investissement dans le sport, le propriétaire du marathon de Los Angeles a également construit sa fortune dans l'immobilier, la technologie, l’impact social, la finance et les médias. Selon les informations de Sportune, la fortune totale de Frank McCourt s'élève à 1,2 milliard d'euros. Un chiffre qui n'a pas changé, malgré l'achat de l'OM et l'investissement dans le club de la cité phocéenne. Marseille n'a pas ruiné le natif de Boston qui a tout de même beaucoup dépensé avec l'OM. Récemment, Marseille a déboursé 32 millions d'euros pour s'offrir les services de Vitinha. Un montant record pour le club. En plus de cela, il éponge chaque été les dettes lors du bilan de chaque saison. Malgré les moyens utilisés pour concurrencer le PSG, l'OM de Frank McCourt n'a toujours pas remporté le moindre trophée et une vente semble être envisagée par le milliardaire américain. McCourt avait déjà refusé une offre du franco-tunisien Mohamed Ayachi Ajroudi en juillet 2020. Aujourd'hui, l'OM rêve de remporter la Coupe de France. Peut-être le dernier coup d'éclat sous McCourt avant une vente du club olympien pour le Bostonien.