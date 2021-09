Eric Di Méco outré par l’OM, il exige une revanche

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

L'OM débutera sa campagne européenne ce jeudi face au Lokomotiv Moscou. Eric Di Méco a la rage.

Il n’y a pas que la Ligue des Champions dans la vie. Pour suivre le parcours de trois clubs français, il faudra se mettre à l’Europa League et la Conférence League même cette saison. Pour l’OM, le bon début de saison en championnat doit se confirmer dans une poule plus relevée que prévue dans cette C3, avec le Lokomotiv Moscou, Galatasaray et la Lazio Rome. Avant le premier match face aux Russes, Eric Di Méco s’est confié sur ses attentes dans cette épreuve. Et non seulement l’OM doit passer les poules, mais c’est surtout pour faire oublier le parcours calamiteux de la saison passée, quand la formation d’André Villas-Boas avait marqué l’histoire avec sa série de 13 défaites consécutives en Ligue des Champions, un jeu famélique, et seule une victoire arrachée face à l’Olympiakos lors du dernier match pour sauver l’honneur. Eric Di Méco n’avait à l’époque pas caché à quel point il se sentait mal pour son club de coeur, et ce souvenir est encore vivace chez lui, comme il l’a expliqué dans les colonnes de La Provence.

L'OM doit laver l'affront

« J’attends de vibrer, j’attends des qualifications et j’attends surtout que l’OM lave un petit peu l’affront de la saison dernière en coupe d’Europe. Alors, c’était la Ligue des champions et le niveau était plus relevé, mais je crois qu’on a tous eu un petit peu honte. Ça a été un très long chemin de croix et on espérait tous autre chose pour le retour de l’OM en Ligue des champions. Aujourd’hui, quand on voit ce que les joueurs font depuis le début de la saison, on attend qu’ils fassent la même chose en coupe d’Europe. Cela fait tellement partie de l’ADN du club », a expliqué l’ancien défenseur de l’OM, qui craint toutefois que justement, la défense marseillaise ne soit pas à la hauteur cette saison.