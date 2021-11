EdF : Lloris très touché par la situation de Mandanda

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Relancé contre Metz dimanche après-midi, Steve Mandanda a passé plus de deux mois sur le banc de l’OM, ce qui lui a coûté sa place avec la France.

Absent de la liste de Didier Deschamps pour les matchs contre le Kazakhstan et la Finlande, l’ex-capitaine de l’Olympique de Marseille a logiquement le moral en berne. Et pour cause, après avoir perdu sa place au profit de Pau Lopez dans la cité phocéenne, voilà que Didier Deschamps ne le convoque plus et lui préfère Benoit Costil et même Alphonse Areola en l’absence de Mike Maignan, actuellement blessé. Cette situation n’est agréable pour personne et surtout pas pour Hugo Lloris, qui a partagé tant de rassemblements au cours des dix dernières années avec Steve Mandanda. Dans un entretien accordé au Parisien, le capitaine de la France a brièvement évoqué la situation du gardien de l’OM.

Lloris vole au secours de Mandanda

L’occasion pour Hugo Lloris de lancer un message réconfortant à l’égard de Steve Mandanda, qu’il considère toujours comme un gardien très compétitif malgré cette passe très difficile. « Je vois ça de l’extérieur. Affectivement, ça me touche car Steve demeure ultra-compétitif. J’ai beaucoup d’admiration pour l’homme, le coéquipier, le sportif de haut niveau et ce qu’il représente à Marseille. J’ai aussi partagé une saison avec Pau Lopez à Tottenham. Il a un profil différent » a lancé Hugo Lloris, qui regarde forcément d’un œil attentif la concurrence entre Steve Mandanda et Pau Lopez à l’Olympique de Marseille. Critiqué à ses débuts, le gardien espagnol a élevé son niveau de performance et met désormais tout le monde d’accord à Marseille, ce qui va logiquement compliquer la tâche de Steve Mandanda. Même si le capitaine historique de l’OM a livré un très bon match contre Metz au Vélodrome avant la trêve. De nature à instaurer le doute dans l’esprit de Jorge Sampaoli ? Réponse dès le 21 novembre avec un choc face à Lyon.