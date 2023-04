Des supporters exemplaires à l'OL ? Il y a trop de haine

Dans : OM.

Par Corentin Facy

Dimanche soir, Anthony Lopes a livré un match extraordinaire face à l’OM, multipliant les arrêts de grande classe. Sa fin de match heurtée provoque l'incompréhension.

Auteur d’une prestation de haute volée, le gardien portugais de l'Olympique Lyonnais n’a pas pu éviter la défaite de son équipe, la faute à un bug gag contre son camp de Malo Gusto dans le temps additionnel. Après la rencontre, Anthony Lopes a été interpellé par certains supporters dans les travées du Groupama Stadium et le ton est monté. Alors qu’il venait de livrer un match XXL en étant de loin le meilleur Lyonnais, le gardien formé au club a été chahuté par son propre public.

Incroyable aux yeux de Nicolas Puydebois, lequel a réagi à cette affaire au micro du site Olympique & Lyonnais dans l’émission Tant qu’il y aura des Gones. « Un public parfait lors du choc OL-OM ? Parfait pendant le match mais on a vu certains comportements sur les réseaux sociaux, certains supporters qui ont insulté Anthony Lopes et des débordements également à la sortie du stade » a livré l’ancien gardien de l’OL avant de poursuivre.

Anthony Lopes impossible à critiquer à l'OL

« Après la défaite, la déception a pris le pas sur la passion et de la haine à l’amour, il n’y a qu’un pas. Lopes critiqué ? Quand ton gardien est ton meilleur joueur et sur plusieurs matchs de suite, c’est quand même qu’il y a une carence quelque part en termes de production de football. Anto est exceptionnel, on a l’habitude qu’il soit très performant mais contre l’OM il a vraiment fait des arrêts fabuleux. Lui ne méritait pas de perdre ce match » a expliqué Nicolas Pudyebois, pour qui il n’est tout simplement pas admissible de s’en prendre à un joueur de la dimension d’Anthony Lopes après la défaite contre l’OM au vu de la prestation majuscule réalisée par le gardien portugais face à l’équipe d’Igor Tudor.