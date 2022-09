Des stars à l’OM, Sampaoli enrage

Dans : OM.

Par Corentin Facy

L’OM s’est montré très actif durant le mercato et a frappé un grand coup en recrutant Alexis Sanchez au cœur de l’été.

Malgré le départ de Jorge Sampaoli au début du mercato, l’Olympique de Marseille ne s’est pas laissé abattre et Pablo Longoria a très vite rebondi avec la nomination d’Igor Tudor. Par la suite, le président de l’OM a bâti un effectif pour correspondre aux principes de jeu de l’entraîneur croate avec la venue de pistons tels que Jonathan Clauss, Issa Kaboré ou encore Nuno Tavares. Cerise sur le gâteau, l’Olympique de Marseille a réussi à attirer Alexis Sanchez, déjà auteur de 4 buts en 8 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison. Un recrutement qui a de quoi rendre jaloux un certain… Jorge Sampaoli. Et pour cause, dans une interview accordée à ADN Sports en Argentine, l’ex-entraîneur de l’OM, qui est justement parti car le mercato phocéen prenait trop de temps à démarrer, a reconnu qu’Alexis Sanchez était l’une de ses priorités à Marseille avant son départ.

Alexis Sanchez était la priorité de Sampaoli à l'OM

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sanchez Alexis (@alexis_officia1)

« Je voulais qu'Alexis Sanchez et Arturo Vidal viennent à Marseille car ils savent bouger malgré la dureté du football en France. J'ai toujours essayé de faire venir Alexis au club et quand j'ai planifié cette saison, il était une priorité pour moi » a reconnu Jorge Sampaoli, avant de poursuivre. « Alexis Sanchez a beaucoup de capacités pour jouer avant-centre, mais si les conditions ne sont pas réunies, cela peut être contre-productif. Dans les allers-retours ou les appels, Alexis Sanchez ne trouve pas toujours sa place et passe beaucoup de temps à ne pas toucher le ballon. Les équipes sont de plus en plus physiques en France, mais si tu sais comment te déplacer, c'est plus facile » a reconnu Jorge Sampaoli, qui peut être un brin jaloux de l’effectif dont dispose Igor Tudor cette saison à l’OM avec le recrutement d’Alexis Sanchez mais également ceux de joueurs tels que Clauss, Nuno Tavares, Mbemba, Bailly ou encore Veretout et Harit.