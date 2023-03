Des discussions lancées, Alexis Sanchez refroidit l’OM

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin prochain, avec une année supplémentaire en option, Alexis Sanchez pourra décider de son avenir. Pour le moment, l’attaquant chilien doute des ambitions du club phocéen et ralentit les discussions entamées par ses dirigeants.

Plutôt rare dans les médias, Alexis Sanchez a profité de sa conférence de presse pour envoyer un message clair la semaine dernière. L’attaquant de l’Olympique de Marseille, sous contrat jusqu’en juin prochain, avec une année supplémentaire en option qu’il peut décider d’activer ou non, a confié qu’il souhaitait rester la saison prochaine. Mais le Chilien ne poursuivra l’aventure que si le club phocéen revoit ses ambitions à la hausse.

🗣️ "Je crois que c'est une défaite qui fait mal à tout le monde. C'est la pire défaite de ma carrière", a avoué Alexis Sanchez cet après-midi en conférence de presse, deux jours après l'élimination en Coupe de France face à Annecy#OM #TeamOM pic.twitter.com/xGjf6jPYZ2 — La Provence OM (@OMLaProvence) March 3, 2023

« Je suis aussi ici pour gagner des titres, je l'ai dit dès le jour de mon arrivée, cela ne m'intéresse pas d'être deuxième, troisième ou quatrième, de se qualifier pour la Ligue des Champions, prévenait l’ancien joueur du FC Barcelone. On verra en fonction des résultats qu'on obtiendra. Moi, je veux être champion, je veux gagner des titres. » Selon le journaliste Enzo Olivera, correspondant du média chilien RedGol, l’Olympique de Marseille a sollicité Alexis Sanchez pour une prolongation. Mais l’attaquant olympien préfère temporiser.

Alexis Sanchez attend des garanties

« Ils veulent le prolonger. Des discussions directes ont commencé la semaine dernière avec son entourage, avec son représentant pour pouvoir le renouveler pour au moins un an de plus, a révélé le journaliste. C'est le quatrième footballeur le mieux payé de l'équipe, il me semble que selon ses objectifs et ses performances, ils vont devoir accorder beaucoup d'attention à Alexis pour qu'il finisse par apposer sa signature sur le nouveau contrat. »

« Alexis est content de Marseille, oui. Il est content de la ville, oui. Des supporters, oui. De la performance de l'équipe, non, a souligné le spécialiste. Il me semble que pour cette prolongation, Alexis, du moins jusqu'à présent, va attendre d'être sûr que l'Olympique de Marseille se qualifie pour la prochaine Ligue des Champions. » La victoire à Rennes (0-1) dimanche l’a peut-être rassuré puisque l’actuel deuxième de Ligue 1 a relégué ses concurrents à quatre points.