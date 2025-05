De Zerbi amoureux de l’OM, son mensonge révélé

Dans : OM.

Par Eric Bethsy

Sur la même longueur d’onde que ses dirigeants, Roberto De Zerbi sera toujours l’entraîneur de l’Olympique de Marseille la saison prochaine. L’Italien s’est toujours dit attaché au club phocéen. Mais la récente incertitude autour de son avenir met sa parole en doute.

L’Olympique de Marseille a rassuré ses supporters. Dans un courrier envoyé à ses fans, le vice-champion de France a annoncé que Roberto De Zerbi serait toujours l’entraîneur la saison prochaine. L’Italien et ses supérieurs ont confirmé leur entente lors d’une réunion aux Etats-Unis. Un soulagement pour le club phocéen qui doutait des intentions du technicien il y a encore quelques jours. Pour Jean-Michel Larqué, c’est bien la preuve que l’ancien coach de Brighton n’est pas si attaché à l’OM.

🎙️ Captain Larqué : "Dernièrement, je n’ai pas eu le sentiment que De Zerbi était profondément attaché à l’OM. J’ai peur que la réalité finisse par le rattraper." pic.twitter.com/K2YGugOsNH — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) May 27, 2025

« "Ouf il reste", ça veut dire qu'il voulait se tirer, a interprété le consultant de RMC. Je pense que De Zerbi, comme beaucoup d'entraîneurs, ne retient jamais, ou ça ne dure pas très longtemps, un joueur qui veut quitter un club. Je crois que c'est une règle à peu près immuable désormais. L'histoire étant un éternel recommencement, je ne vois pas pourquoi les abeilles auraient quitté le cerveau de De Zerbi. J'imagine que dès qu'il y aura un coup de travers, on reverra les démons du départ. Je n'ai pas eu le sentiment dernièrement que De Zerbi, même s'il déclarait parfois que c'était formidable, était farouchement, obsessionnellement attaché à l'Olympique de Marseille. »

Attention à De Zerbi...

« Il y a eu de petits faits, notamment avec la piste du Milan, c'est celle que l'on connaît, il y en a peut-être eu d'autres, je n'en sais rien. Mais quelqu'un qui te dit "je vous aime, je vous aime" et que tu sens qu'il ne t'aime pas, à un moment ou à un autre, c'est la vérité qui reprend le dessus. Je ne dis pas qu'il n'aime pas l'Olympique de Marseille. Je dis simplement qu'il me semble qu'il n'a pas démontré un attachement obsessionnel à l'Olympique de Marseille. Le fait d'être rassuré, de pousser un ouf de soulagement parce qu'il reste, ça en dit long quand même », a prévenu Jean-Michel Larqué, pas certain que Roberto De Zerbi s’installe vraiment sur la durée.