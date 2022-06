Danilo à l'OM, Paris s'en mêle !

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Après le départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa, l'OM est à la recherche d'un nouveau milieu de terrain. Un joueur correspond aux exigences de Jorge Sampaoli, le Brésilien Danilo (Palmeiras). Toutefois, le PSG veut jouer un vilain tour à son rival dans le dossier.

La qualification obtenue pour la prochaine ligue des champions est une aubaine pour l'OM, surtout financièrement avec près de 50 millions d'euros annoncés pour les caisses olympiennes. Néanmoins, c'est aussi une responsabilité pour Marseille qui doit aligner une équipe de qualité pour affronter les cadors européens et lutter sur tous les tableaux. Le chantier prioritaire porte sur l'entrejeu où l'OM doit pallier au départ de Boubacar Kamara vers Aston Villa. Pour suppléer le minot marseillais, c'est encore une fois le réseau sud-américain qui va être activé. Dans le championnat brésilien, bien connu de Jorge Sampaoli, un joueur crève l'écran en milieu de terrain.

OM ou PSG, c'est 20 millions pour Danilo

Danilo dos Santos de Oliveira, plus connu comme Danilo, est un cadre majeur dans le milieu de Palmeiras, le vainqueur de la dernière Copa Libertadores. Le jeune homme de 21 ans vient même d'être appelé en Equipe du Brésil par Tite pour les matches amicaux de juin, aux côtés des stars comme Neymar notamment. Son potentiel attire déjà les clubs européens, comme l'OM. Le profil de sentinelle, à la fois physique et technique, de Danilo correspond aux attentes de Sampaoli pour le poste. Mais, les Phocéens devront s'activer dans ce difficile dossier.

👥 L'agent de Danilo 🇧🇷 "Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contact avec l'OM (..) On a juste entendu parler de l'intérêt de l'OM par la presse .. Nous pensons que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo." #TeamOM | #MercatOM @laprovence pic.twitter.com/5kOOOrVrys — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) June 3, 2022

En effet, la concurrence est féroce surtout en France. Mais, l'OM a un coup à jouer selon l'agent du joueur. « Jusqu'à présent, nous n'avons pas eu de contact avec l'OM. De France, il y a eu une prise de renseignements venant d'une autre équipe […] On a juste entendu parler de l'intérêt de l'OM par la presse. Marseille est un club historique en France, une bonne destination pour les Brésiliens. Luan Peres et Gerson y ont connu une très bonne saison. Nous pensons donc que Marseille serait un bon club en Europe pour Danilo », a t-il indiqué à la Provence. Le mystérieux club français pourrait bien être le PSG, très intéressé par le profil de Danilo et eux aussi demandeurs d'un milieu de terrain. Arsenal et le LOSC sont aussi sur les rangs. Toutefois, sous contrat jusqu'en juin 2026, Danilo ne partira pas à moins de 20 millions d'euros. Un prix important, encore gonflé par la concurrence dans le dossier. Problématique pour l'OM, surtout face au poids financier du PSG.