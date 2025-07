Cristiano Ronaldo à l'OM, il avait tout prévu

Dans : OM.

Par Quentin Mallet

En 2020, Mohamed Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien, avait tenté de racheter l'Olympique de Marseille via une offre fantome d'un montant de 200 millions d'euros. A cette époque, il rêvait de s'offrir Cristiano Ronaldo.

Le 17 octobre 2016, Frank McCourt devenait officiellement le nouveau propriétaire de l'Olympique de Marseille. Une situation qui aurait rapidement pu changer. Quatre ans plus tard, Mohamed Ajroudi, homme d'affaires franco-tunisien, débarquait sur le devant de la scène en affirmant vouloir racheter l'OM afin de replacer le club phocéen sur la carte du football européen. Son projet était particulièrement ambitieux, peut-même trop. Sur la chaine Youtube du journaliste Thibaud Vézirian, Ajroudi est revenu sur sa tentative de rachat et sur les ambitions XXL qu'il avait, avec notamment un recrutement de Cristiano Ronaldo pour en faire une figure de proue.

« Tout ce que je voulais faire à l'OM se trouve à Riyad »

« Cristiano Ronaldo, c’était mon objectif. Il suffit de suivre où il est allé (à Al-Nassr en Arabie saoudite, ndlr). Tout ce que je voulais faire à l’OM se trouve aujourd’hui à Riyad ou à Jeddah. Ce programme de l’OM est appliqué là-bas. Cela veut dire que je suis écouté quelque part », a expliqué Mohamed Ajroudi à propos de son projet d'antan. Et sa folie des grandeurs ne devait d'ailleurs pas s'arrêter en si bon chemin. Pour le poste d'entraineur, il n'avait qu'un rêve, « récupérer Zinedine Zidane ». Pour lui, le natif de la Castellane remplissait toutes les cases pour mener à bien son ambitieux projet.

A l'époque, RMC Sport révélait d'ailleurs que le Franco-Tunisien avait prévu un package de 200 millions d'euros pour racheter l'OM. Un montant qui comprenait le prix de rachat du club par McCourt en 2016 (45 ME), les dettes, les frais de fonctionnement et les problèmes financiers vis-à-vis de l'UEFA. Finalement, le projet est mort dans l'oeuf car jamais l'Américain n'a été approché directement, et aucune offre viable financièrement n'a vu le jour.