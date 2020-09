Covid-19, la jauge descend à Bordeaux, et bientôt à l’OM ?

Dans : OM.

L’évolution de la situation sanitaire est suivie quotidiennement en France, et certaines régions font régulièrement évoluer les consignes et les contraintes liées à la propagation du Covid-19.

Depuis le déconfinement, l’autorisation de rassemblement se limite ainsi à 5.000 personnes, avec la possibilité pour les Préfets de faire monter, ou descendre, cette jauge, en fonction des risques encourus. Si les clubs de Ligue 1 tentent sans réussite de pousser l’ouverture à un public plus nombreux, c’est le contraire qui se passe dans certaines régions. Ainsi, le préfet de Gironde a annoncé que la jauge de spectateurs dans une enceinte était désormais réduite de 5.000 à 1.000 personnes avec effet immédiat.

L’augmentation du nombre de cas positifs et une situation jugée « inquiétante » dans les hôpitaux a fait prendre cette mesure qui vise donc les clubs professionnels et notamment les Girondins, qui viennent de recevoir Lyon vendredi dernier avec les 5.000 personnes réglementaires au Matmut Atlantique. Mais selon BFM, cette mesure pourrait prochainement s’étendre à d’autres villes ou département très touchés. C’est le cas de Marseille où les cas positifs explosent et des mesures sanitaires restrictives pourraient à nouveau avoir lieu. Des annonces sont attendues ce lundi en fin d’après-midi, quelques jours avant le match prévu au Vélodrome entre l’OM et Saint-Etienne, déjà repoussé lors de la première journée de championnat.