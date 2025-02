Cornelius expulsé, l'OM en furie

L'OM vit une soirée difficile à Auxerre. Mené 1-0 par l'AJA, le club phocéen a été en plus réduit à 10. Le défenseur canadien Derek Cornelius a récolté un deuxième carton jaune pour un coup de pied involontaire sur Traoré (63e). La décision de M.Stinat a provoqué la colère du banc marseillais, de Pablo Longoria mais aussi des supporters sur les réseaux sociaux. On reproche à l'arbitre, si contesté par l'OM avant la rencontre, la sévérité de sa décision.

Marseille are down to 10 men… Derek Cornelius is sent off 🟥 pic.twitter.com/hmtKklz8TX