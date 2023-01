Ce phénomène marseillais signe à l’OM, Payet applaudit

Dans : OM.

Par Guillaume Conte

Pablo Longoria ne chôme pas en ce mercato, mais pour cette annonce, le président de l'OM n'a pas eu à forcer son talent. Il a trouvé un nouveau partenaire qui va plaire énormément aux supporters.

En grande forme en ce début d’année, l’Olympique de Marseille a même évité le piège du 32e de finale de la Coupe de France. La formation d’Igor Tudor provoque donc toujours autant l’enthousiasme et pour preuve, le Stade Vélodrome ne désemplit pas à chaque rencontre à la maison. Ce sera encore le cas ce samedi pour le premier match de l’année à la maison, face à Lorient. Pour cette affiche, les Marseillais auront sur leur maillot un nouveau signe, celui officialisant le partenariat entre le rappeur JuL et le club provençal. Le plus gros vendeur de disque de l’histoire du rap français a décidé d’apposer son label sur les manches des joueurs et des joueuses de l’OM jusqu’à la fin de la saison. Si la teneur de l’accord sur le plan financier n’a pas été révélé, elle fait en tout cas la fierté de tout le monde à Marseille. « Marseille c’est ma ville, l’OM c’est une passion. Cette collaboration est un véritable rêve de gosse », a livré JuL, qui compte de nombreux admirateurs dans les travées du Vélodrome mais aussi au sein de l’effectif olympien.

Bienvenue dans la famille OM lâche Payet

« Le club renforce encore une fois sa capacité et volonté absolue d’agir comme acteur fédérateur de son territoire qui lie et fait rayonner les porte-drapeaux de la ville de Marseille et sa culture. La collaboration permettra aussi la création d’expériences uniques et de contenus exclusifs, pour les supporters olympiens et les fans de l’artiste », explique ainsi le club provençal, qui va mettre en avant le logo D&P pour « D’or et de platine », le label historique du rappeur marseillais. Une arrivée saluée par l’un des joueurs les plus emblématiques de l’OM, puisque Dimitri Payet a lâché un « Bienvenue dans la famille mon sang », sur les réseaux sociaux, avec sa photo auprès de JuL. Une recrue qui fait en tout cas l’unanimité chez les supporters, même si cela ne fera à priori pas gagner l’OM sur le terrain.