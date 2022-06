Ce latéral de Premier League fait un clin d'oeil à l'OM

Dans : OM.

Par Alexis Rose

Dans une situation compliquée à Southampton, Yan Valery n’exclut pas de revenir en France durant ce mercato estival. Et pourquoi pas du côté de l’Olympique de Marseille ?

Tout le monde le sait, le club phocéen est à la recherche d’un nouveau latéral droit en vue de la saison prochaine. Sachant que Pol Lirola n’a pas vraiment répondu aux attentes placées en lui, Pablo Longoria active ses réseaux pour lui trouver un concurrent digne de ce nom durant ce mercato d’été. Si pour l’instant aucune piste ne semble plus avancée qu’une autre, la rumeur Yan Valery est de retour. Déjà annoncé dans le viseur de Marseille la saison passée, le joueur de 23 ans ne ferme en tout cas pas la porte à un transfert à l’OM.

« Personne ne va jamais cracher sur Marseille »

🎙💬 Yan Valery 🇫🇷, latéral droit de Southampton :



"Rentrer en France ne me dérangerait pas, c’est sûr que c’est flatteur si l’OM venait à s’intéresser à moi.

On sait que c’est un très grand club, personne ne va jamais cracher sur Marseille."



« Il me reste un an de contrat, on va voir ce qu’il va se passer, je suis toujours à Southampton et on verra ce qui va se passer cet été. Je ne vais jamais cracher sur la Ligue 1, je suis Français, c’est sûr que la Ligue 1, si c’est un club du haut… Il y en a beaucoup, même mon club formateur le Stade Rennais sort d’une superbe saison, tu vois aussi des clubs comme Strasbourg ou Lens, ça joue très bien. On connaît après les gros clubs avec Nice, Lyon, il y a beaucoup de très bons clubs et moi ça ne me dérangerait pas, un jour, de rentrer en France et de jouer là-bas, c’est sûr. L’OM ? Je peux pas parler de ça, mais en tout cas c’est sûr que c’est flatteur si l’OM venait à s’intéresser à moi. On sait que c’est un très grand club en France donc personne ne va jamais cracher sur Marseille », a lancé le latéral droit sur Foot Mercato.

Un choix important à faire durant ce mercato

En fin de contrat en juin 2023 à Southampton, Yan Valery va devoir faire un choix important dans sa carrière. Un peu relégué au second plan dans le club de Premier League, avec seulement 12 matchs disputés la saison dernière, le Franco-Tunisien pourrait chercher un projet sportif un peu plus dans ses cordes pour gagner en temps de jeu afin de poursuivre sa progression. Et l’OM pourrait bien être une destination idéale pour cela. Enfin si Longoria a vraiment des vues sur Valery, sachant que Jorge Sampaoli réclame plutôt des joueurs expérimentés au haut niveau pour viser de bons résultats en Ligue des Champions et en championnat.